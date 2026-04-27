Flixbus ocupará las frecuencias que BlaBlaCar dejará en la ruta entre Vigo y Oporto: «Es la segunda conexión más importante en España»

A rey muerto, rey puesto. El lucrativo negocio del transporte por carretera en la Eurorregión verá reequilibrada su oferta. La semana pasada BlaBlaCar anunció su intención de cerrar su filial de autobuses en Francia, lo que habría supuesto la supresión de la ruta regular entre Oporto, Vigo y París que venía ofreceidno desde marzo de 2023. Sin embargo, una de las tres otras compañías con las que competía ha dado un paso al frente.

Flixbus aspira a hacerse con el nicho de mercado y las frecuencias que a popular plataforma de movilidad ofrecía hasta ahora. Fuentes oficiales de la empresa han asegurado que «se asegurará de que la conexión Vigo-Porto no sufra una reducción de oferta y de que el mayor número posible de gallegos pueda seguir disfrutando de viajes asequibles y sostenibles por Europa», incidiendo en el «difícil momento financiero que estamos atravesando» respecto a los costes de combustible.

Desde la compañía de origen alemán pero con una importante presencia en todo el continente aseguran que «la demanda de este servicio es muy alta», con una tendencia alcista en los últimos meses. Actualmente la relación Vigo-Oporto es la segunda más importante de la red internacional de FlixBus en España, solamente superada por la que une Madrid y Lisboa. Le siguen, por números de usuarios, las que comunican Galicia con Braga y Lisboa.

De Vigo a Kiev o de Verín a Dortmund

«A día de hoy no existe una ruta directa entre Valencia y Vigo por mucho que nosotros quisiéramos ponerla en marcha», señalaba el vicepresidente de la compañía, Pablo Pastega en una entrevista a FARO en octubre de 2024 como ejemplo de una situación que no se da en la aviación. Actualmente Vigo carece de conexión directa con 22 capitales de provincia en el territorio peninsular, la mayoría de ellas en Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla.

Conexiones de autobús no disponibles desde Vigo / Hugo Barreiro

Desde 2009 la normativa europea obliga a permitir el cabotaje —transporte interno dentro de un país en rutas en tránsito— para las conexiones internacionales, algo que colocaría a Vigo como principal 'hub' en el noroeste. Desde el pasado año solamente España, Grecia y Hungría siguen adaptar su red a una ley que mejoraría las conexiones con Asturias o Euskadi aprovechando vehículos que ya circulan.

Precisamente los transbordos son una de las bases de su modelo de negocio. El año pasado la relación con enlaces más largas desde Lisboa fueron los casi 5.000 kilómetros de la Vigo-Kiev (Ucrania), que pueden encontrarse en la web de FlixBus con precios desde los 190 euros. En cuanto a la más larga en nuestro país también tuvo a Galicia como protagonista: un Verín-Dortmund de más de 2.200 kilómetros de viaje con los mismos autocares.

Oferta actual de BlaBlaCar

La compañía apunta a un plan que «responde a las dificultades económicas estructurales que BlaBlaCar está experimentando en este sector y tiene como objetivo poner fin a este modelo operativo», explican en su comunicado. Por el momento continuarán vendiendo billetes y seguirá operando a la espera de concretar la salida de los 40 trabajadores en plantilla.

Según informan desde ElEconomista.es, la compañía mantendría la actividad hasta el 4 de enero de 2027. Esta filial nació en 2019 con la adquisición de Ouibus, propiedad hasta entonces de la SNCF encargada del ferrocarril galo. En ese momento se convirtió en operador de redes al ser la encargada de diseñar la red, organizar el servicio y contratar a operadores de autocares que reciben una remuneración independiente de la ocupación de los autobuses. Desde Flixbus han «lamentado» que algunos vayan a perder su empley y han asegurado que son «personas muy competentes, que conocemos muy bien, y sus capacidades serán muy útiles para cualquier empresa», abriendo así la puerta a una posible incorporación.

En la actualidad BlaBlaBus ofrecía hasta cuatro frecuencias diarias por sentido que también daban cobertura a poblaciones intermedias del lado luso como Valença do Minho, Braga o Vila Nova da Cerveira con salidas desde Vigo a las 9.05 horas, 11.10 horas, 13.30 horas o las 18.05 horas para el procedente de Francia. Las llegadas desde Portugal eran idénticas salvo en la ruta gala, que llegaba a las 20.05 a la intermodal de Urzáiz.

Flixbus ofrece esta conexión, con parada en el aeropuerto de Sá Carneiro, en régimen de colaboración con Monbus. En 2023 la operadora superó los 120.000 pasajeros en Vigo, más que Ryanair o Binter en el aeropuerto de Peinador. Tras la salida de BlaBlaCar, la competencia se limitará a la gallega Autna y la alianza entre Alsa y la portuguesa Gipsy. Esta compañía low cost comenzó en solitario hace dos años, pero finalmente optó por aliarse con la asturiana.