Aprovecha la hospitalización de su vecina en Vigo para entrar a robar en su vivienda con la llave que ésta le había dejado

La Policía Nacional han detenido a un hombre por entrar en la vivienda de su vecina y sustraer dinero y efectos en el barrio vigués de Navia. El presunto ladrón aprovechó la ausencia de la víctima, que se encontraba hospitalizada, para acceder a su domicilio con una llave que ésta le había dejado.

Durante esta ausencia el detenido consiguió llevarse 1.000 euros en efectivo, un teléfono móvil, dos relojes, dos pulseras y una libreta bancaria con la que extrajo de un cajero 1.600 euros, entre otros efectos.

Los hechos se remontan al pasado día 14, cuando una mujer presentó una denuncia tras descubrir que la vivienda de su madre —hospitalizada desde hacía un mes— se encontraba revuelta y con varios cajones abiertos.

Las entradas al domicilio no presentaban síntomas de haber sido forzadas, pero la denunciante echó en falta diversos objetos personales, documentación y dinero. Además, comprobó que se habían realizado dos extracciones de 600 euros cada una en un cajero automático, motivo por el que solicitó de inmediato el bloqueo de la cuenta bancaria. La mujer también informó de que un vecino del inmueble disponía de un juego de llaves de la vivienda, lo que lo convirtió en el principal sospechoso.

Efectos recuperados

Las primeras pesquisas permitieron identificar, a través de imágenes de seguridad, a un hombre realizando las extracciones en el cajero. Se trataba del vecino que tenía acceso a la vivienda, por lo que fue detenido como presunto autor de los delitos de hurto y estafa, y trasladado a dependencias policiales.

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Asimismo parte de los objetos denunciados como sustraídos han podido ser recuperados. La investigación ha sido desarrollada por la UDEV- Robos perteneciente a la Comisaría Local de Policía Nacional de Vigo-Redondela.