El Cunqueiro forma en ecografía fetal para detectar cardiopatías congénitas

Un total de 21 ginecólogos y cardiólogos pediátricos de Galicia y el norte de Portugal se dieron cita en el Hospital Álvaro Cunqueiro para mejorar su formación en ecografía fetal para detectar cardiopatías congénitas.

Era la segunda edición del Curso de formación en exploración ecográfica del sistema cardiovascular fetal extendido basado en el algoritmo Aleesca, que contó 10 docentes. Entre los profesores participaron especialistas de Obstetricia y Ginecología, así como de Cardiología Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, entre ellos dos jefes de sección y un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, además del jefe de sección de Obstetricia, el doctor Emilio Couceiro.

Mejorar el cribado y la detección precoz de cardiopatías congénitas mediante la aplicación de un nuevo método de exploración ecográfica, es el objetivo de esta jornada. La formación fue teórica y práctica.

Queja Digestivo

Por otra parte, la comisión de centro del Chuvi denunció la «grave situación de carencia de material clínico e instrumental» en la vela A de la planta primera, que corresponde a la unidad de Digestivo y que fue desdoblada en septiembre. Sostienen que falta un carro de curas y un tensímetro de pie, «llegando las trabajadoras a emplear uno adquirido por ellas». Además, falta un brazo de televisión en cada habitación.