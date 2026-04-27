Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salarios Médicos GaliciaViviendas Zona FrancaDolores VázquezAtacante TrumpAyudas LibrosEntrenador CondenadoJutglà
instagramlinkedin

El Cunqueiro forma en ecografía fetal para detectar cardiopatías congénitas

La cita atrajo a una veintena de especialistas de Galicia y el norte de Portugal

Docentes del curso, acompañados por el director asistencial del Área Sanitaria de Vigo, José Manuel Olivares , a la izq.

Docentes del curso, acompañados por el director asistencial del Área Sanitaria de Vigo, José Manuel Olivares , a la izq. / Cedida

R. V.

Un total de 21 ginecólogos y cardiólogos pediátricos de Galicia y el norte de Portugal se dieron cita en el Hospital Álvaro Cunqueiro para mejorar su formación en ecografía fetal para detectar cardiopatías congénitas.

Era la segunda edición del Curso de formación en exploración ecográfica del sistema cardiovascular fetal extendido basado en el algoritmo Aleesca, que contó 10 docentes. Entre los profesores participaron especialistas de Obstetricia y Ginecología, así como de Cardiología Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, entre ellos dos jefes de sección y un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, además del jefe de sección de Obstetricia, el doctor Emilio Couceiro.

Mejorar el cribado y la detección precoz de cardiopatías congénitas mediante la aplicación de un nuevo método de exploración ecográfica, es el objetivo de esta jornada. La formación fue teórica y práctica.

Noticias relacionadas y más

Queja Digestivo

Por otra parte, la comisión de centro del Chuvi denunció la «grave situación de carencia de material clínico e instrumental» en la vela A de la planta primera, que corresponde a la unidad de Digestivo y que fue desdoblada en septiembre. Sostienen que falta un carro de curas y un tensímetro de pie, «llegando las trabajadoras a emplear uno adquirido por ellas». Además, falta un brazo de televisión en cada habitación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
  2. La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
  3. Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
  4. Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
  5. Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
  6. Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
  7. Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
  8. «No me estorba la terraza»

El Cunqueiro forma en ecografía fetal para detectar cardiopatías congénitas

Un arqueólogo "extraordinario" para estudiar el Antiguo Egipto

Zona Franca promueve la construcción de hasta 90 viviendas en Vigo para alquiler asequible: «Es una fórmula revolucionaria»

Una imponente nube con aspecto de coliflor sorprende a conductores y viandantes en Vigo

Una imponente nube con aspecto de coliflor sorprende a conductores y viandantes en Vigo

El hospital de día oncohematológico del Álvaro Cunqueiro se adapta por primera vez a una persona con autismo

Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil

Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil

El Concello de Vigo lanza un plan de ayudas para «mejorar las condiciones de los trabajadores»

El Concello de Vigo lanza un plan de ayudas para «mejorar las condiciones de los trabajadores»

Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo

Tracking Pixel Contents