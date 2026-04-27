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Política de empleo

El Concello de Vigo lanza un plan de ayudas para «mejorar las condiciones de los trabajadores»

El gobierno local aprueba las bases para la concesión de subvenciones a empresarios y autónomos, con un presupuesto de 235.000 euros

Gente paseando por Príncipe, en Vigo.

Gente paseando por Príncipe, en Vigo. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Luz verde en la junta de gobierno local de Vigo a una convocatoria de ayudas a empresarios y autónomos para «mejorar las condiciones de los trabajadores» dotándoles de una mayor estabilidad. Según explica el alcalde vigués, Abel Caballero, el presupuesto que destinará el Concello a fomentar contratos más estables asciende a 235.000 euros, estableciendo diferentes modalidades para acceder a las ayudas, pudiendo registrarse las solicitudes una vez que las condiciones sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por un lado, se pretende con este apoyo económico a las empresas que lo soliciten incentivar que los contratos ahora temporales pasen a ser indefinidos, pero también conseguir que personas que están en estos momentos en situación de desempleo puedan acceder a un puesto de trabajo estable. Por otro lado, también se podrá solicitar la subvención para ampliar las jornadas de los empleados y que aquellos que tengan una tarea parcial o fija discontinua puedan pasar a jornada completa.

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«Queremos reforzar y seguir apoyando el empleo, mejorar, por tanto, las condiciones de los trabajadores», destaca Caballero.

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