El Concello de Vigo lanza un plan de ayudas para «mejorar las condiciones de los trabajadores»

Luz verde en la junta de gobierno local de Vigo a una convocatoria de ayudas a empresarios y autónomos para «mejorar las condiciones de los trabajadores» dotándoles de una mayor estabilidad. Según explica el alcalde vigués, Abel Caballero, el presupuesto que destinará el Concello a fomentar contratos más estables asciende a 235.000 euros, estableciendo diferentes modalidades para acceder a las ayudas, pudiendo registrarse las solicitudes una vez que las condiciones sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por un lado, se pretende con este apoyo económico a las empresas que lo soliciten incentivar que los contratos ahora temporales pasen a ser indefinidos, pero también conseguir que personas que están en estos momentos en situación de desempleo puedan acceder a un puesto de trabajo estable. Por otro lado, también se podrá solicitar la subvención para ampliar las jornadas de los empleados y que aquellos que tengan una tarea parcial o fija discontinua puedan pasar a jornada completa.

«Queremos reforzar y seguir apoyando el empleo, mejorar, por tanto, las condiciones de los trabajadores», destaca Caballero.