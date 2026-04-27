Acción municipal
El Concello de Vigo adjudica el servicio para colocar códigos QR en más de 170 edificios y facilitar información a personas invidentes
El alcalde, Abel Caballero, explicó que este sistema permitirá a los usuarios acceder desde el teléfono móvil a información actualizada de forma inmediata y autónoma
El Concello de Vigo adjudicó por 53.000 euros el contrato de mantenimiento y licencias de un sistema inclusivo de ayuda a la consulta de información mediante códigos QR dirigido a personas invidentes o con baja visión. La iniciativa incorporará una nueva fórmula de señalización digital en edificios municipales con el objetivo de reforzar la accesibilidad y la inclusión.
El alcalde, Abel Caballero, explicó que este sistema permitirá a los usuarios acceder desde el teléfono móvil a información actualizada de forma inmediata y autónoma. «Las personas invidentes o con baja visión recibirán información actual de forma rápida, precisa y sin intermediarios», señaló.
El Ayuntamiento pondrá en marcha una prueba piloto dentro del proyecto Vigo Edificios Inteligentes, que alcanzará a 173 inmuebles e instalaciones municipales. A través del escaneo del código QR, los usuarios podrán consultar contenidos que el Concello actualizará de manera centralizada.
Modificaciones en tiempo real
Caballero destacó una de las principales ventajas frente a otras alternativas, como los paneles en braille: la posibilidad de modificar los datos en tiempo real. «En dos minutos, se escribe y lo reciben a través del QR», afirmó.
El regidor enmarcó esta actuación en la apuesta municipal por la innovación tecnológica y la modernización de los servicios públicos. «Estamos en el límite del conocimiento», concluyó.
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