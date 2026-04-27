La cómica Ólga Méndez se trae a Vigo la plata en el Europeo de imitación de gaviotas

Vigo ya puede presumir de tener una subcampeona europea de graznidos de gaviota. La humorista Olga Méndez, conocida en redes como @momopericoyyo y por su personaje de La Vane, esa gaviota viguesa con carácter, conciencia ambiental y mucha retranca, se ha traído a casa la medalla de plata del European Championship Gullscreeching 2026, celebrado este domingo en De Panne, Bélgica.

El certamen oficial se celebró el 26 de abril de 2026 en el Café De Verloren Gernoare con la participación de concursantes de 16 países y está organizado en torno a la imitación del sonido y comportamiento de las gaviotas.

La plata, además, tuvo celebración con acento vigués. Al recibir la medalla, Olga no dudó en reivindicar su ciudad y consiguió que todos los presentes coreasen el nombre de Vigo, convirtiendo el podio europeo en una pequeña celebración olívica a muchos kilómetros de la ría.

«Bueno, medalla de plata pa casa!», celebró la propia Olga en su cuenta de Instagram, donde compartió la noticia con el mismo humor con el que ha convertido a su gaviota en uno de los personajes más reconocibles de la escena cómica local. «No sabéis la calidad de imitadores que había, aún me pregunto en qué momento me llevé la plata, creo que fue la actitud y la mirada de malota», bromeó.

El campeonato, conocido como European Gull Screeching Championship, reúne cada año a participantes de distintos países europeos con un objetivo tan insólito como serio: imitar lo mejor posible el sonido y el comportamiento de una gaviota. No basta con graznar. También hay que convencer. La puesta en escena, la actitud, el movimiento y la capacidad de encarnar al ave forman parte del espectáculo.

La Vane, una gaviota patiamarilla

Y ahí Olga Méndez jugaba con ventaja. La viguesa lleva años metida en la piel —y en las plumas— de La Vane, una gaviota patiamarilla que ha usado el humor para hablar de contaminación, turismo, Cíes, vivienda, luces de Navidad y, sobre todo, de la complicada relación entre humanos y gaviotas en una ciudad como Vigo.

Olga Méndez. / FDV

Su personaje se hizo viral en 2022, cuando se enfundó el disfraz de gaviota para lanzar un alegato en defensa de estas aves tras conocerse que un hombre había matado a palos a un ejemplar en la playa de Rodas, en las Islas Cíes. Desde entonces, La Vane se ha convertido en una especie de portavoz plumífera de las gaviotas viguesas: irreverente, exagerada, muy de barrio y con un mensaje de fondo en defensa del medio natural.

La humorista cerró su celebración con una dedicatoria muy en la línea de su personaje: «Y por supuesto, a esas gaviotas que te miran con desprecio y te roban la empanada. La vida pa ellas».

Con esta plata europea, Olga Méndez añade un nuevo capítulo a la historia de La Vane, la gaviota viguesa que nació como una broma con mensaje y que ahora ya puede presumir de podio internacional. Vigo, esta vez, no conquistó Europa con luces, fútbol ni marisco: lo hizo a graznido limpio.