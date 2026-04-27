El BNG de Vigo denuncia que PP y PSOE tumban su moción «contra a criminalización das baixas laborais da Xunta»

El BNG critica que PP y PSOE tumbasen este lunes en el pleno del Concello de Vigo su moción en defensa de las trabajadoras y trabajadores ante la «criminalización» de las bajas laborales por parte de la Xunta. La formación nacionalista acusa a los populares de «mercenarios de la patronal» por alentar el miedo a estar de baja y reprocha la abstención socialista ante la pretensión del Gobierno gallego de endurecer los controles.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, lamentó que, para el PSOE, los derechos de las más de 147.000 trabajadoras y trabajadores de Vigo no sean una cuestión de ciudad o un asunto que deba preocupar al pleno. Calificó como «tristes» las escusas del portavoz socialista, Carlos López Font, para justificar la abstención. «O dereito a baixa médica non é logro de ningún Goberno, senón unha conquista histórica do movemento obreiro e da loita sindical», reivindicó.

Igrexas cargó con dureza contra el PP, acusando a los populares de criminalizar a las trabajadoras y trabajadores de baja con el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante el pasado Debate do Estado da Nación. «O que prexudica á clase traballadora é que a Xunta acabe por alentar o medo a coller unha baixa», subrayó, a la vez que censuró que los populares hablen de abuso y relacionen el absentismo laboral con la productividad.

Señaló a ese respecto que Galicia tiene el segundo menor índice de bajas laborales de todo el Estado, con 27 por cada 1.000 afiliados frente a la media estatal de 40. Por contra, alertó, lidera las estadísticas de siniestralidad laboral, con 43 muertes en el trabajo el pasado año a nivel gallego y 59.045 accidentes laborales registrados desde 2009 en la ciudad de Vigo. Entidades como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud no consideran como absentismo laboral una baja médica por enfermedad.

Ir a trabajar estando enfermo

«Vostedes o que queren é seguir forzando a traballar a persoas aínda que estean enfermas», manifestó Igrexas, quien recordó que estas trabajadoras y trabajadores «xa padecen diariamente a presión, a coacción e as ameazas» de las propias empresas, entre las que puso el ejemplo de Mercadona. «É dun cinismo aterrador que queiran presentar esta medida como unha mellora en favor da clase traballadora», valoró.

El portavoz municipal del BNG alertó también del «acoso por parte desas axencias de terrorismo patronal que son as mutuas» contra las empleadas y empleados de baja. Advirtió de la «deriva privatizadora» de la Xunta por tratar de derivar competencias y recursos públicos en materia de salud laboral hacia estas mutuas, con el objetivo de que dificulten y endurezcan el acceso a las bajas laborales.

Medidas del BNG

La moción del BNG tumbada por el PP y el PSOE en el Pleno demandaba además un refuerzo de la Atención Primaria, denunciando que su «desmantelamento e os recortes» provocan listas de espera que retrasan los diagnósticos y los tratamientos y alargan los tiempos de recuperación.

Frente al elevado número de accidentes y muertes en el trabajo, la formación nacionalista reclama un incremento de las políticas de prevención de riesgos y de la vigilancia por parte de la Xunta como autoridad laboral ante el «xeneralizado incumprimento».