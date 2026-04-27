Un arqueólogo "extraordinario" para estudiar el Antiguo Egipto

De Vigo a Granada y de allí a la ciudad condal para cumplir un sueño, ayudar a desenterrar los misterios del Antiguo Egipto. El arqueólogo Vladimir Pototskiy Bugarín, que recibía hace unos días el premio extraordinario fin de grado de la universidad andaluza, cursa el máster en Egiptología de la Autónoma de Barcelona (UAB), el único programa internacional que se imparte en español.

Fue una obra de David Roberts, que plasmó en sus pinturas y litografías los templos y ruinas egipcias del siglo XIX, la que despertó su curiosidad. «De pequeño vi en algún momento una de sus acuarelas y eso me generó mucho interés. Después fui descubriendo otras regiones como Siria y Grecia y decidí que la arqueología era lo que me gustaba», relata sobre su precoz vocación.

Se decidió por Granada para estudiar la carrera por el tamaño de la ciudad, más asequible que Madrid o Barcelona pero «más grande que Jaén», que también cuenta con estos estudios. «Tiene mucho encanto y además tuve la suerte de que el año pasado me seleccionaron para hacer prácticas en la Alhambra. Firmamos un contrato de confidencialidad y hasta que no se publiquen los resultados no podemos contar nada, pero fue una experiencia muy bonita. Es un lugar en el que muy poca gente ha podido excavar y accedes a lugares que no están abiertos al público. Tiene un romanticismo muy grande y disfrutarla de esta manera, sin turistas y oliendo las flores, es algo único», celebra.

Tras acabar el grado, Vladimir empezó el pasado septiembre el máster de la UAB, que tiene una duración de dos años y solo oferta 30 plazas, 20 de ellas presenciales. «Estaba un poco nervioso porque mucha gente se queda fuera y una de las razones por las que quería sacar la carrera lo mejor posible era para poder entrar. Por suerte, me aceptaron y tengo compañeros de México, Chile, Argentina y un montón de países», comenta.

Vladimir (de negro), con varios compañeros, durante la excavación en la Alhambra. / Cedida

El pasado jueves, el joven vigués volvió a Granada para asistir a la entrega de los premios extraordinarios de la Facultad de Filosofía y Letras. Una corta visita que le permitió reencontrarse con amigos y tras la que regresó enseguida a Barcelona para reincorporarse al exigente programa de estudios.

Vladimir admite que lograr un expediente de sobresaliente (9,2) no fue fácil. «Aunque cuando haces lo que te gusta, también lo disfrutas. La gente cree que las carreras de ciencias son más complejas que las de letras pero yo también he tenido que estudiar geoquímica isotópica, antropología física y forense o arquitectura. De hecho, tengo mención en bioarqueología y geoarqueología. Lo difícil de un arqueólogo es el trabajo posterior a la excavación. Tienes que saber analizar e interpretar todo lo que encuentras y hay que intentar estar a la vanguardia en métodos y tecnologías. Es una profesión muy interdisciplinar», describe.

«Se hace un poco cuesta arriba a veces y también echas en falta tu casa. Además en Granada no había mar como en Vigo y uno no valora lo que tiene hasta que está fuera. Pero mi familia siempre ha estado ahí para apoyarme. Si he hecho todo esto es gracias a ellos», agradece Vladimir, de madre viguesa y padre ruso.

La Autónoma de Barcelona es una de las instituciones españolas que participan desde hace años en misiones arqueológicas en Egipto. «De hecho, en Madrid tenemos el templo de Debod, aunque no se valore y esté vandalizado, gracias al trabajo realizado para salvar los templos de Nubia», recuerda.

Su aspiración es llegar a trabajar algún día en alguna de esas excavaciones. «Egipto tiene un magnetismo exótico que atrae a mucha gente. En el máster no solo hay estudiantes que vienen de la arqueología sino también de otras ramas como clásicas. Es una civilización que llama la atención porque ciertos aspectos resultan atractivos desde un punto de visto moderno. A lo largo de la historia se ha bebido mucho del mundo egipcio para crear estilos como el art decó. Despierta interés, sobre todo, por el desconocimiento que existe, por ejemplo, en torno a los jeroglíficos».

«Por desgracia, también se tiende a mitificar todo el mundo egipcio. Y eran personas como nosortros, no alienígenas», apunta entre risas. «A veces se nos hace difícil entender cómo construían ciertas cosas, pero nadie da por hecho que el Partenón los construyeron alienígenas. Sin embargo, las pirámides, sí. Eso viene de ciertos prejuicios africanistas y temas de tradición cultural», reflexiona.

Cuando acabe el máster en 2027 prevé cursar un doctorado: «Es un programa muy absorbente porque el objetivo es darte la máxima formación. Después me gustaría quedarme en la UAB en el departamento de Ciencias de la Antigüedad porque tiene una línea específica para estudios del Próximo Oriente Antiguo. Pero uno nunca sabe cómo pueden acabar las cosas. Por ahora, disfruto lo que hago, porque ya es una oportunidad que no tiene mucha gente».

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También tendrá que presentar un trabajo final que podría estar relacionado con análisis gama y sintaxis espacial. Un ámbito que ya abordó en su TFG para aproximarse al Osirión de Abydos, «un cenotafio que teóricamente albergaba el cuerpo del dios Osiris, pero que técnicamente funcionaba como espacio ritual».