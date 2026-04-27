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Aparece un loro arcoiris en Vigo y la Policía Local busca a su dueño

Un vecino encontró al ave y la entregó en dependencias policiales para tratar de localizar a su propietario

El loro con el plumaje multicolor que espera por su dueño en las dependencias policiales de Vigo.

El loro con el plumaje multicolor que espera por su dueño en las dependencias policiales de Vigo. / Facebook

Marta Clavero

Marta Clavero

Un loro arcoiris espera reencontrarse con su dueño en Vigo. El ave fue localizada por un particular, que decidió entregarla en las dependencias de la Policía Local para que pudiera quedar bajo custodia y se iniciaran las gestiones para encontrar a su propietario.

El animal, de vistosos colores, se encuentra en buen estado aparente, a la espera de que la persona que lo haya perdido pueda acreditar su pertenencia. Desde la Policía Local se solicita colaboración ciudadana para difundir el aviso y facilitar que el loro regrese cuanto antes a su hogar.

Quien pueda aportar información sobre el dueño del ave o reconocer al animal deberá contactar con la Policía Local de Vigo o acudir a sus dependencias para realizar las comprobaciones correspondientes.

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El aviso se ha publicado en redes sociales (SOS Animales perdidos en Vigo y cercanias) y más de un usuario se ha ofrecido a quedarse con el ave si su dueño no aparece.

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