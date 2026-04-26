Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina

Eso de «en abril aguas mil» no se está cumpliendo este mes en Vigo. Solo llovió 8 días de los 26 que llevamos y hasta el martes no se esperan precipitaciones. Es un contraste que impacta en relación al año anterior, cuando se batió el récord histórico de lluvias. En la ciudad se acumularon 243 litros por metro cuadraro, mientas que en este 2026 no llevamos ni 30.

Además de la situación anticiclónica, que llega tras un arranque de año extremadamente lluvioso, las temperaturas van a subir los próximos días. Mañana y el martes podrían alcanzar los 29 grados de máxima. Las noches y los amaneceres no van a ser especialmente fríos: la mínima marca 15 grados. Hoy el termómetro osciló entre los 14 y los 25 grados y las playas se llenaron desde la mañana. No se aparcaba de forma sencilla en los arenales, ni en barrios como Bouzas, donde se celebraba su habitual mercadillo. Fue un domingo ajetreado también en el centro. Desde que partió la carrera Invasión Celeste con miles de participantes, las terrazas comenzaron a llenarse. Un poco más abajo, autobuses traían y llevaban a decenas de turistas que aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de la gastronomía local.

Las temperaturas van a seguir subiendo hasta el martes cuando la inestabilidad se va a hacer especialmente notoria en las Rías Baixas. Meteogalicia advierte que la suma de temperaturas elevadas en superficie y una atmósfera inestable van a provocar tormentas por las tardes. También influirá la presencia de aire frío en lo alto de la atmósfera, lo que favorece que el aire cálido ascienda con fuerza y forme nubes de gran desarrollo vertical como los cumulonimbo, responsables de chubascos intensos, aparato eléctrico y posible granizo. La provincia de Ourense, la mitad sur de Lugo y Pontevedra van a ser algunas de las zonas más afectadas. En Vigo, cabe esperar precipitaciones a partir de las 17 horas de la tarde.

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Cerca del récord

Aunque el mercurio va a rozar los 30 grados, aún queda lejos la marca más elevada de la historia para este mes, que fue de 31.1 grados, en 2011. Por el momento, el valor más elevado este año fue el día 6, cuando Vigo llegó a los 28,3. Por otra parte, la temperatura media de las máximas este mes está ligeramente por encima de lo habitual. Si bien se sitúa en 18.9 grados, este abril podría alcanzarse los 20.