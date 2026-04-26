Vigo registra el triple de contratos de trabajo indefinidos que antes de la pandemia: estos son los perfiles que se buscan

El mercado laboral goza en los últimos tiempos en Vigo de muy buena salud, con una cifra de afiliados a la Seguridad Social que no deja de crecer y con una drástica reducción del número de desempleados. Así lo corrobora también el último informe elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) relacionado con Vigo con datos cerrados a 2025, que consolidan una tendencia clave para un empleo más estable como es el número de contratos firmados con carácter indefinido, que supusieron más del 25% de los 106.748 rubricados a lo largo del ejercicio. Es al poner esta cifra en perspectiva echando la vista atrás cuando cobra mayor relevancia, puesto que si se toma como referencia el 2019, año previo a la pandemia, el estirón de la contratación fija es claro y meridiano, al triplicarse el peso de este tipo de contratos, que en aquel momento representaban apenas el 7% del total. Seis de cada diez empleos generados fueron, por su parte, a jornada completa, un 36% parcial y un 5% fijo discontinuo.

La recopilación estadística del SEPE desvela, también, que al cierre del pasado año, casi 147.000 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social según los datos al último día hábil del ejercicio. ¿Y en qué sectores estuvo especialmente activa la contratación durante 2025? El informe recoge que tres ocupaciones copan uno de cada cuatro contratos que se firmaron: los camareros (10.518 rúbricas registradas), los peones de las industrias manufactureras (9.917) y los vendedores en tiendas y almacenes (6.277). No fueron, con todo, las únicas profesiones que más movimiento generaron, puesto que el informe desvela que también hubo una especial demanda de personal de limpieza en hoteles y oficinas (casi 4.900 contratos), montadores y ensambladores, compositores y músicos, operadores de grúa, ayudantes de cocina o conductores de camiones, todas ellas entre 3.250 y 2.150 contratos.

Mientras, las actividades económicas que requirieron más contratos durante el año pasado fueron, por su parte, los servicios de hostelería y almacenamiento y actividades anexas al transporte, con unos 14.000 cada una, mientras que también requirió mucha mano de obra el ámbito de la fabricación de vehículos o el comercio minorista (8.000 contratos).

Como ya informó FARO recientemente, el sector del comercio se ha convertido en el principal motor del mercado laboral en Vigo, puesto que tanto la actividad a pie de calle con atención directa al público como aquella que realizan los intermediarios a gran escala aportan más de 21.000 cotizantes en la ciudad, por delante de la sanidad, el sector de la automoción, la hostelería o la educación.

Con las afiliaciones subiendo hacia niveles que no se veían desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, se está produciendo en paralelo una drástica reducción del desempleo, bajando la cifra de parados durante 2025 más de un 7% hasta situarse en 14.320 personas, de los que aproximadamente la mitad son, según los datos del SEPE, son consideradas de larga duración. Más de un 25% de los desempleados tienen más de 45 años y hay una ligera mayoría de mujeres en las listas.

Para tratar de encontrar un trabajo, los demandantes de empleo pueden solicitar hasta un máximo de seis ocupaciones en las oficinas del SEPE, siendo las más pedidas las de vendedor, personal de limpieza o encargado de tareas administrativas, aunque también hubo un número importante de peticiones para ser peón agrícola, reponedor, peón en la industria manufacturera, camarero o recepcionista.