Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores

La Plataforma Nacional por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado este fin de semana y este lunes manifestaciones en diversas ciudades de España, también en Vigo, para protestar, principalmente, por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y familiares colaboradores. Esta medida había sido anunciada por el Gobierno en enero seguida de una gran polémica en el sector, pero finalmente se ha materializado este mes de abril tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este incremento del 42 % eleva la base mínima de cotización de los autónomos societarios y colaboradores de los 1.000 euros mensuales a los 1.424,4. Es decir, cerca de un millón de personas tendrán que pagar más a la Seguridad Social desde el ejercicio de 2026.

Con todo, de forma provisional, este colectivo podrá seguir cotizando por los 1.000 euros este año, aunque tendrán que abonar en el futuro la diferencia con carácter retroactivo. El resto de empleados autónomos no sufrirán cambios en sus cuotas.

La protesta en Vigo -la segunda tras la celebrada en marzo-, que comenzó a las 12.00 horas de este domingo en la Plaza de España y acabó en la Farola de Urzáiz, incluyó además de la reivindicación de la reducción de cuotas, la de una mayor «protección social y un reconocimiento justo de sus derechos».

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N se trata de un «movimiento ciudadano, horizontal e independiente», según refleja en su página web. Su objetivo radica en «unir a los autónomos para exigir mejores condiciones laborales» y combatir «los mismos problemas diarios: cargas económicas cada vez mayores, falta de apoyo real y una sensación general de abandono institucional».