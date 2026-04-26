Suman (y siguen) las huelgas de profesores en Vigo: este martes 28 será la séptima del curso
Una en septiembre, dos en octubre, otros dos en diciembre y la secundada por docentes del CIFP Manuel Antonio el pasado 5 de marzo son los antecedentes de una jornada «histórica na loita polo ensino público»
Con el fin de curso ya asomando, el profesorado no quiere esperar al siguiente (o al periodo vacacional) para trasladar sus reivindicaciones. Por ello, han decidido volver a parar este martes día 28 para denunciar recortes, condiciones salariales y de horario docente, su excesiva carga burocrática, las aulas con ratios superadas y la falta de apoyos para atender la diversidad. «Dende a primeira folga ata agora non houbo nin un só cambio no que se refire ás políticas da Consellería», cuenta tajante uno de los precursores de las Asembleas Abertas do Ensino Público, colectivo creado e integrado por los propios profesores quien junto con la CIG-Ensino y STEG secundan esta movilización, la 7º a lo largo de este curso en Vigo.
La primera arrancó el 25 de septiembre de 2025, poco más de dos semanas después del inicio del curso. El profesorado advirtió en cuanto comenzaron las clases la problemática para la gestión del aula y comenzaron ya con las huelgas. Le siguieron las jornadas del 28 y 29 de octubre y las del 16 y 17 de diciembre. Ya el 5 de marzo de 2026, el claustro del CIFP Manuel Antonio también convocó una jornada de huelga con motivo de las obras que se están desarrollando en el centro. La señalada este martes 28 de abril será, así, la 7º jornada de paros que tengan como escenario el área de Vigo.
Con todas estas movilizaciones solo cabe una pregunta: ¿qué ha cambiado en todo este tiempo? En palabras del profesor miembro de las Asembleas solo el propio profesorado. «Nese contexto de loita de convocatorias de folga, o profesorado por primeira vez en moito tempo comezou a autoorganizarse. Sentiu que tiña que facelo, que era necesario organizarse e loitar desde os propios claustro. E así están xurdindo movementos asemblearios nos centros e nas comarcas que aspiran a vertebrar xunto aos sindicatos a acción e a mobilización da do profesorado e tamén de toda a comunidade educativa», expresa el docente.
En este sentido, también apremia el trabajo de las «federacións de AMPAS, as propias AMPAS e familias porque só todas poderemos aspirar a mudar a realidade do ensino público galego».
Si bien las reivindicaciones son paralelas en uno y otros centros, su versatilidad provoca ciertas demandas particulares. Por ejemplo, en el rural, destacan los problemas con el transporte mientras que en un centro urbano, las aulas masificadas, la falta de atención a la diversidad, o el estado de las instalaciones de los centros son los principales obstáculos.
De cara al próximo curso no duda este docente en ser cauto y esperar a cómo se desarrollan estos dos últimos meses de clase. «É unha incógnita; todo dependerá de como remate este pero o que está claro é que a situación do ensino público galego é crítica, insostible e o profesorado non parará ata mudar a realidade das aulas», sentencia.
Por todo, considera fundamental que el profesorado «continúe mobilizándose en asembleas, creando espazos de debate, de participación e autoorganízandose para, en conxunto cos sindicatos, ser quen de cambiar a realidade das aulas».
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