La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»

La aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) hace justo 11 meses permitió abrir en Vigo un nuevo horizonte de posibilidades de desarrollo en muchos puntos de la ciudad, aunque con casos especialmente singulares y ambiciosos. Sucede, por ejemplo, en la Praza de España, un enclave que el gobierno presidido por Abel Caballero quiere transformar radicalmente lo más rápido posible para pasar de un ámbito dominado por el tráfico rodado a otro en el que el protagonismo recaiga en los peatones y en un gran punto de encuentro ciudadano semipeatonalizado, con zonas verdes y bloques residenciales. Para ello, sin tiempo que perder, en los últimos meses se han desbloqueado todos los convenios urbanísticos con los distintos propietarios de las parcelas y esto ha permitido que los técnicos del Concello vigués estén estudiando ya las primeras licencias que permitirán ponerse manos a la obra, en concreto en la zona 2, cuyo convenio se aprobará definitivamente en el Consello de la Gerencia de Urbanismo este próximo martes.

Así lo confirman fuentes municipales sobre la autorización solicitada por la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Ría de Vigo 2025 para proceder a la demolición de la vivienda unifamiliar en la que opera una inmobiliaria situada en la parcela comprendida entre la avenida de la Gran Vía y las calles Pizarro y Honduras, un derribo que será el punto de partida de la metamorfosis diseñada en el PXOM para la Praza de España y que en este espacio contempla un bloque residencial con 38 viviendas que cumplirá los estándares de calidad exigidos por el Concello, que ha dejado claro en todo momento que busca «proyectos singulares» para la nueva vida de Praza de España.

Estado actual de la praza de España, con la parcela entre Honduras y Pizarro a la izquierda. / Marta G. Brea

Esto quedará reflejado en el estudio de detalle que presentarán en el Concello a lo largo de los próximos días los promotores de este ámbito. Para cumplir con los requisitos del Concello, la empresa realizó un concurso de ideas invitando a varios equipos de arquitectos, optando finalmente por la propuesta realizada por Cano y Escario Arquitectura, que plantea localizar el edificio residencial en las proximidades de la confluencia entre Pizarro y Honduras, consiguiendo con ello varios beneficios para el interés general al liberarse una gran bolsa de espacio público que permitirá ampliar la Gran Vía y resolver las diferencias de cota con una edificación en terrazas. Asimismo, se creará una gran plaza peatonal y ajardinadas con el objetivo de que se convierta en un punto de encuentro social.

Por otro lado, está previsto dotar al edificio de una envolvente singular que le dé una identidad propia a la promoción actuando de filtro y protección solar para las viviendas. La propuesta arquitectónica contempla un diseño a modo de cintas que den la vuelta al bloque residencial, lo que facilitará también su permeabilidad con el entorno (la construcción será diáfana en la parte baja para poder desplazarse entre calles) y una completa integración con el mismo.

«Conseguiremos una Praza de España semipeatonal, con zonas verdes y arquitectura de alto nivel», destaca el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre el proyecto del Concello al amparo del PXOM, que supondrá además derribar la actual gasolinera, la creación de nuevos viales perimetrales, corrección de trazado de otros ya existentes y la ampliación del túnel para garantizar una adecuada movilidad al restringirse el tráfico en el centro de la plaza. Además de la demolición de la gasolinera y la vivienda unifamiliar entre Pizarro y Honduras también se derribará otro entre avenida de Madrid y Puerto Rico. Se mantendrá en pie el inmueble que acogió hasta hace unos años la sede del Celta al ser un elemento catalogado.