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Nueva lista de reivindicaciones del PSOE de Vigo a la Xunta: mejorar colegios, servicios sanitarios y financiar Peinador

El Concello celebra este lunes su pleno ordinario de abril

Un pleno anterior del Concello de Vigo.

Un pleno anterior del Concello de Vigo.

R.V.

Vigo

El Concello de Vigo celebra este lunes su pleno ordinario de abril y en la sesión se debatirán seis mociones, cuatro propuestas por el PSOE, una por PP y otra por BNG. Los socialistas centrarán sus iniciativas en diferentes reivindicaciones a la Xunta, tal y como informa el alcalde vigués, Abel Caballero. A la Consellería de Educación se le reclamará, por un lado, la elaboración «de forma inmediata» de un plan para reformar integralmente los centros educativos de titularidad pública «tras 17 años de abandono». Por otro, el PSOE quiere reclamar que el nuevo instituto de Navia abra sus puertas en el curso 2028-29, pidiéndoles que tramiten el año que viene la oferta de empleo para contar con personal.

Mientras, el grupo socialista también quiere que el Sergas revierta la situación que desde hace más de una década deriva las cirugías cardíacas de Pontevedra a Santiago y no a Vigo, «lo que está causando serias dificultades a los pacientes, desaprovechar los medios materiales y personales y un impacto negativo en la eficacia del sistema». Por último, la cuarta moción presentada por el PSOE permitirá aprobar una reivindicación a la Xunta para que dé marcha atrás en su plan de financiar con publicidad en destinos para captar vuelos y habilite partidas específicas para colaborar con compañías aéreas.

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