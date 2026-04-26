Dos vecinos frenan con un torniquete la hemorragia de un motorista herido en Vigo

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido este domingo en Vigo tras chocar contra una furgoneta estacionada en la Subida Ás Ánimas, en el barrio de San Paio, en la parroquia de Lavadores, según han relatado testigos del accidente.

El siniestro se produjo sobre las 17.55 horas, cuando la moto, que circulaba en sentido ascendente desde la Avenida del Aeropuerto, impactó contra el vehículo aparcada. De acuerdo con esos testimonios, el motorista circulaba a alta velocidad y llevaba casco en el momento del accidente.

Tras el choque, el conductor perdió el control de la motocicleta y acabó precipitándose sobre el asfalto unos 50 metros más adelante. El suceso llamó la atención de varios vecinos de la zona, ya que antes de caer el motorista hizo sonar el cláxon del vehículo.

Los vecinos le practicaron un torniquete antes de la llegada de los sanitarios

Los primeros en atender al herido fueron dos vecinos, entre ellos David Santos, instructor de artes marciales. Ambos, con conocimientos de primeros auxilios, comprobaron que el motorista perdía abundante sangre por la pierna izquierda. Según su relato, la víctima presentaba una herida importante por encima del tobillo, con el hueso expuesto, por lo que decidieron practicarle un torniquete con una venda unos 20 centímetros por encima de la lesión para tratar de contener la hemorragia.

Los vecinos indicaron al motorista que no se retirase el casco, aunque él decidió quitárselo. Según los testigos, se encontraba visiblemente nervioso tras lo ocurrido.

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Unos diez minutos después del accidente llegaron al lugar tres ambulancias y agentes de la Policía Local de Vigo. El herido fue trasladado al centro hospitalario de referencia.