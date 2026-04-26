Horario nocturno, en domingos y festivos o tareas «repetitivas»: la cruz de la FP Dual en hostelería en Vigo

Qué importante es la letra pequeña en los convenios. El problema surge cuando estas condiciones, cláusulas o términos no se descubren hasta que uno se incorpora a su centro de trabajo. Esto es lo que denuncian alumnos, y también el profesorado, de ciclos de Formación Profesional, concretamente de la rama o familia de hostelería respecto a la FP Dual, una modalidad que combina clases teóricas en los colegios con prácticas (formativas) en las empresas.

Trabajar domingos y festivos, no respetar las 12 horas entre turno y turno, en horario nocturno, con vejaciones, tareas repetitivas y básicas que nada tienen que ver con su formación, excluirlos de un proyecto por no sacar el trabajo adelante... Estos son solo algunos ejemplos que han trasladado los alumnos a sus tutores o incluso orientador de un centro formativo de Vigo, entre ellos el CIFP Manuel Antonio y que éstos han querido denunciar. «Hay empresas que no entienden que no existe vínculo laboral entre ellas y la persona en prácticas. No están sustituyendo a otro trabajador ni tienen que hacer sus laborales; no pueden ser mano de obra barata», lamenta uno de estos docentes.

«Un trabajador más»

Uno de estos estudiantes ha reconocido que, si bien a través de su formación en FP Dual «sí he aprendido un montón», en la empresa en la que ha hecho sus prácticas le han tratado «como a un trabajador más». Leído desde fuera parecería algo bueno, beneficioso incluso, pero no hay que olvidar que el objetivo no es realizar un trabajo o determinadas tareas en un puesto de trabajo, sino aprender, formarse para sí en un futuro, poder desempeñar correctamente dichas labores. «No te tratan diferente al estar de prácticas pero sí es cierto que me dijeron cosas que luego no se cumplen, como el horario de trabajo o las condiciones. Es que realmente no deberíamos estar haciendo lo mismo que un trabajador normal», subraya este joven del 2º curso del Ciclo Medio de Restauración.

Convenio

Por convenio, si bien es cierto que cada empresa firma el suyo propio con la Consellería de Educación, en el caso de uno de estos centros formativos de Vigo se expone en sus cláusulas, concretamente la quinta, que «o alumnado participante non terá en ningún csaso vinculación laboral coa empresa e non poderá establecerse entre esta e aquel ninguna relación contractual directa nin indirecta [...] nin asignación para o alumnado dun posto de traballo concreto».

Mismas labores

Frente a esta norma, profesores de Hostelería cuentan varias situaciones que se han dado en las empresas totalmente contrarias: «Algún encargado de servicio diciendo que la empresa le retira empleados para ofrecer las prácticas a alumnado de hostelería y que si estos no sacan el trabajo, que los tienen que excluir del proyecto» o «hay alumnado que reconoce que realiza durante meses las mismas labores de corte de fruta o fiambre para servicios de desayunos en hoteles».

Añade además que algunas empresas «no adaptan las plazas a la formación, sino que los utilizan como mano de obra barata, pues les exigen como empleados, les asignan lsa tareas repetitivas y básicas sin centrarse en su formación».

La intención del claustro de estos centros es trasladar a Educación las quejas para reforzar la vigilancia y control de la Formación Dual en empresas.