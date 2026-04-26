Galiexpo ruge a modo despedida: cientos de personas disfrutaron de concentraciones y shows al volante

Galiexpo Motorshow tuvo hoy su particular fin de fiesta. Cientos de personas acudieron al IFEVI para disfrutar de la automoción y lo hicieron sobre todo en el exterior, donde las concentraciones de vehículos como las Vespas fueron el principal atractivo. Los análisis del sector y las reflexiones en torno a la movilidad y la seguridad quedaron atrás el sábado, dando paso a un domingo más lúdico.

Desde primera hora se pudo disfrutar de una variada muestra de vehículos que reunía auténticas joyas sobre ruedas. Entre ellas, destacaban las más de 70 unidades de Vespas y Vespinos, que compartían espacio con cerca de una veintena de Ford Mustang y más de diez modelos de Renault de distintas épocas. También destacó la concentración organizada por Cimalab, con alrededor de 40 vehículos clásicos e históricos que han hecho las delicias de los amantes de la automoción más tradicional.

Uno de los momentos más esperados del día fue la celebración del 50 aniversario del Volkswagen Golf GTI. Para la ocasión, se congregaron cerca de 60 unidades de este icónico modelo, procedentes de distintos puntos de Galicia, en un homenaje al compacto deportivo que ha marcado generaciones.

Homenaje a Chano Carrera. / TONY VACAS

La jornada también hubo espacio para el reconocimiento, con el homenaje al piloto vigués Chano Carrera, quien ha recibido una placa en reconocimiento a su trayectoria, acompañado del Seat con el que compitió y que fue restaurado por su hijo.

En el interior, el público pudo seguir disfrutando de la zona expositiva, con deportivos exclusivos, preparaciones personalizadas y espacios de ocio para toda la familia. Sin embargo, el gran cierre llegó con los pases de drift de la tarde, que una vez más han llenado las gradas. Con vehículos de más de 400 caballos y ocho pilotos en pista, el espectáculo de derrapes ha vuelto a confirmar por qué es el gran reclamo del evento.

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