Los cuarenta años de la Entrimeña, un «templo del fútbol»
Paco Fernández y Conchi González celebraron con el barrio las cuatro décadas del bar que fue la sede de la peña Patxi Salinas y que presume de tortilla
Conchi González y Paco Fernández tenían 20 y 22 años y se acababan de casar cuando decidieron poner en marcha un bar en el bajo que su familia tenía en el número 19 de la avenida de Balaídos. Le llamaron Entrimeña porque ambos son de Entrimo (Ourense). «Éramos dos chavalitos, que vinimos sin conocer prácticamente a nadie y nos dijimos, 'Vamos a probar'», recuerdan. Y hasta hoy. Este domingo, celebran los cuarenta años del que, desde un inicio, fue un «templo del fútbol».
A Paco siempre le ha gustado el fútbol, pero la apertura del local coincidió con la época en la que nació Canal Plus y se hizo abonado desde un inicio. «La gente bajaba a ver los partodos al bar. Hubo un tiempo en que había que venir a coger sitio, era impresionante», narran. Ahora tiene una pantalla de 85 pulgadas, que «en el barrio no hay ninguna igual».
Paco considera que es su principal atractivo junto a la tortilla de Conchi. «Es espectacular». Aconsejan acompañarla con un trozo de queso de la fábrica del padre de la cocinera.
El bar fue sede de dos peñas de fútbol. La primera El batallón botella, creada por los trabajadores de la empresa Emprogal, que paraban allí a tomar el café. La segunda, la peña Patxi Salinas. La creó el pastelero Massini, que tenía el local cerca.
Una de las fechas que más recuerdan es el concierto «Galicia para o mundo», un día de lleno en el que trabajaron hasta las 9 de la mañana del día siguiente y que agotó toda la mercancía en la zona.
Presumen de ser un local de ambiente familiar, a donde siguen yendo con hijos y nietos, personas que ya acudían de niños y jóvenes. «Son 40 años que nos pasaron volando», aseguran. «La gente nos quiere», se enorgullecen.
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