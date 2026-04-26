Invasión Celeste en Vigo: cerca de 3.000 corredores colorean las calles desde Príncipe a Balaídos

Una Invasión Celeste coloreó las calles de Vigo este domingo en un soleado día. Unos 2.800 participantes de todas las edades participaron en la novena edición de la carrera popular y solidaria organizada por la Fundación Celta. Este año, se introdujeron como novedad una 'andaina' y una categoría inclusiva, liderada por los integrantes de DisCamino. El pistoletazo de salida se dio a las 10.00 horas con la prueba de 5 y 10 kilómetros y posteriormente se sucedieron las de 1 km y 50 metros.

La cita general de 5 y 10 km -tanto la carrera como 'andaina' y la modalidad inclusiva- comenzó en la Rúa do Príncipe, a la altura de la sede del Celta, donde los participantes, la gran mayoría vestidos de celeste con las camisetas conmemorativas de la ocasión, cantaron 'Oliveira dos cen anos' y hasta hicieron una ola masiva. Con ellos, estuvo también la nueva mascota del club, Chiño.

El estadio de Balaídos sirvió como colofón a la carrera, donde se vivieron escenas de satisfacción, compañerismo y alegría tras cruzar la línea de meta. Las pruebas de menor recorrido se celebraron ambas en el interior del recinto.

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Los asistentes a la Invasión Celeste tuvieron la oportunidad de realizar una donación de forma voluntaria durante la inscripción y, por cada euro particular, el Grupo Profand, principal patrocinador del evento, aportó otro adicional. El montante recaudado se destinará íntegramente a la Asociación CTNNB1 España, que vela por la salud de los niños que padecen este trastorno del neurodesarrollo grave.