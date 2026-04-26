Bailar pegados o de lejos... ¡sí es bailar!

La Perla, Zootropolis, Rihanna, Piratas del Caribe, Bad Bunny... Todos shows de baile y todos se exhibieron en la última jornada del Vigo Dance Festival, celebrado este ya pasado fin de semana en el Auditorio Mar de Vigo. Por su escenario bailaron cerca de 1.300 danzarines y danzarinas, casi 900 tan solo en este broche final, al que tampoco falto el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que alabó el talento local y los espectáculos exhibidos durante las dos jornadas.

Lo cierto es que si el talento, el arte y la creatividad irrumpieron con fuerza en el escenario, la palabra más pronunciada tras bambalinas fue «nervios»: con los últimos ensayos, con las maletas cargadas con los trajes y vestimentas, con los miles de ojos puestos sobre las actuaciones, pero también con el buen ambiente, lúdico y hasta deportivo, que se respiró en el Mar de Vigo.

Actuaciones folclóricas o ritmos más discotequeros fueron protagonistas de una edición que, sin pretenderlo y de forma totalmente inesperada, convirtió en protagonista a Manuel Suárez, fundador de Dance Academy, que fue homenajeado por su fallecido ya desde el comienzo del evento con una gran fotografía suya en la entrada.

Los artífices de decenas de horas de movimiento y talento iban desde los poco más de 3 añitos a edades más avanzadas, como el hombre de 70 años que agasajó al público con una «rueda de casino», bailando salsa y músicas cubanas el primer día de festival, cita impulsada por el Concello de Vigo y la Concellería de Xuventude, y el apoyo de las escuelas Media Punta, DA Vigo, New Era y la Asociación Coreomagazine.

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Marta Díaz, organizadora del festival, celebraba ayer su éxito tanto por el número de grupos y bailarines como por la sensación que éstos se llevan. «Están encantados con el proyecto, con poder bailar en un escenario tan grande e importante como el Mar de Vigo», señala Díaz, quien explicaba que de ver a las compañías bailar, son mucho los niños del público que se «animan luego» a probar . n