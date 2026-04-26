La asociación vecinal de Freixeiro se moviliza para pedir mejoras al Concello de Vigo: «Ha sido la gota que colma el vaso»

El Instituto Santo Tomé de Vigo será el punto de partida este lunes a las 18:30 horas de una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos Pontenova Freixeiro, apoyada por la Favec, para criticar el «absoluto abandono» que, aseguran sentir, por parte del Concello de Vigo, asegurando que en las últimas dos décadas «no se ha invertido ni un euro pese a salir en prensa partidas municipales».

La «gota que ha colmado el vaso», explica la entidad, han sido los narcopisos en los que se han convertido viviendas del barrio, provocando sucesos como un incendio estos últimos días en un bajo okupado. Quieren aprovechar la manifestación para protestar por el mal funcionamiento de las instalaciones deportivas y su estado «obsoleto, con humedades, cucarachas», el cierre del Paseo del Lagares en el Pontillón que impide su uso a los vecinos o las aceras con losetas levantads y las calles con baches.

La asociación vecinal asegura que en los últimos días se han incrementado los robos en coches y en negocios, explicando que los okupas desalojados de la praza de A Miñoca se desplazaron hasta allí. Por todo ello, convocan la manifestación que discurrirá por la rúa do Carmen, con parada frente al gimnasio y los narcopisos, y las calles Pastora y Conde.