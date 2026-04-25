Vigo Dance Festival despide a Manuel Suárez con emoción y baile

El fallecimiento de forma inesperada de Manuel Suárez, fundador de Dance Academy, ha teñido de dolor y emoción la primera jornada de la tercera edición del Vigo Dance Festival. Este sábado debía estar en el hall del Auditorio Mar de Vigo, recibiendo a los centenares de bailarines que acudieron a compartir su pasión. En su lugar, lo recordaron con una imagen de él.

«Estamos sacando adelante esta jornada con tristeza porque ha fallecido una persona muy importante para nosotros», explicaba Marta Díaz, organizadora del festival, que también lo homenajeó sobre el escenario.

Por él pasaron 493 de los 1.350 bailarines inscritos en el certamen. Estas 17 escuelas que demostraron su arte en la primera jornada del festival tocaron diversos estilos, haciendo muy ágil y fluida la jornada. «Cientos de bailarines y bailarinas en una representación universal de la danza. Ellas y ellos son la danza, la música y la paz. Y el mundo los tiene que atender», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se subió al escenario para otorgar una medalla a cada uno de ellos.

Los artífices de estas horas de movimiento y talento iban desde los pocos años a edades más avanzadas, como el hombre de 70 años que agasajó al público con una «rueda de casino», bailando salsa y músicas cubanas.

Foto de familia en el Vigo Dace Festival junto a Abel Caballero / Jose Lores

La cita está impulsada por el Concello de Vigo y la Concellería de Xuventude, y cuenta con el apoyo de las escuelas Media Punta, DA Vigo, New Era y la Asociación Coreomagazine. Continúa este domingo, con sesiones de mañana y tarde.

El festival surge con un claro compromiso social. «Su misión es poner en valor el trabajo de los grupos y colectivos de danza de Vigo, brindándoles un escenario profesional donde compartir su arte con familiares, amistades y público en general, de forma completamente gratuita», cuentan desde la organización.

Diecisiete grupos folclóricos

Además, a las puertas del día internacional de la danza, la ciudad acogió otras iniciativas encaminadas a celebrar este arte. La Agrupación de Centros Deportivos e Culturais organizó diversas actuaciones de grupos folclóricos por toda la ciudad, con la participación de 17 grupos.

El acto central se celebró ante el Museo Marco, con la lectura de un manifiesto, seguido por la actuación de los grupos Traspés, O Coto, Os Ventos de Comesaña y Lembranzas Galegas. El paseo de Bouzas, la peatonal del Calvario, la calle Teixugueiras y la Praza do Emigrante, fueron los otros escenarios escogidos.

Otra manera de bailar, es agarrado. Como lo hacen los 500 mayores que, a través del programa «Vigo Baila», disfrutaron de una tarde de sábado en la pista de baile de la discoteca Olimpo. Se trata de una actividad gratuita, enmarcada en el programa municipal «Vigo, cidade amiga dos maiores» y que se repetirá una vez al mes.