La velutina invade Vigo: en solo año se retiraron más de mil nidos

La avispa asiática apareció por primera vez en Galicia hace algo más de una década y desde entonces la especie ha evolucionado para adaptarse al medio. Ahora son problemáticas todo el año. Su extendida presencia obligó a crear una unidad únicamente dedicada a la retirada de nidos, con decenas de profesionales especializados en venenos y técnicas de extracción.

Según los datos registrados por la Xunta, en 2025 se retiraron 1.088 avisperos en Vigo, una cifra acorde a la provincia de Pontevedra, la más «invadida», con 9.100 neutralizaciones. Después A Coruña, donde se quitaron 8.800. En Lugo y Ourense fueron 4.200 y 2.400, respectivamente.

La picadura de este insecto es muy dolorosa, provoca una gran hinchazón porque su veneno es más fuerte que el de las comunes. Dada su peligrosidad, si se visualiza un nido es recomendable avisar para que los profesionales los retiren, o bien llamando al 012 o al 112. Gonzalo del Río es uno de los capataces agroforestales que operan en el área de Vigo. Dedica parte de sus jornadas a ello, aunque también a mejorar las fajas secundarias para evitar la propagación de los incendios en verano. El viernes, en cuestión de dos horas, se desplazó a cuatro barrios de la ciudad y otros dos en Redondela. El primero fue en San Andrés de Comesaña. Una vecina había avisado porque vio un enjambre en su porche. Le encargaron la tarea a del Río y este fue con distintos artilugios, como una larga pistola para exterminarlas.

Cada maestrillo tiene su librillo y el suyo es el más respetuoso con el medio ambiente, por decisión propia. «Mi parte conservadora es muy exigente con los contaminantes», señala. Usa hielo carbónico, es decir, dispara unas bolas que, según entran en contacto con el nido, lo congelan desde el interior. «Las velutinas se quedan rígidas y mueren», apunta. Este sistema permite retirarlo inmediatamente, ya que las avispas quedan neutralizadas al instante. No genera contaminación, a diferencia de disparar veneno, técnica más habitual y agresiva. Los que la aplican deben hacer varios intentos en distintos días porque tienen que esperar a que los insectos que estaban fuera vayan entrando. Hay que esperar a que se intoxique el enjambre entero.

Los nidos que se quitan con hielo seco se pueden llevar para abrirlos y estudiarlos. También puede servir como comida para pájaros: «Es un bicho con larvas que les puede servir perfectamente de alimento, defiende el capataz.

Dónde están «escondidas»

La avispa asiática es también cosmopolita. No tiene ningún problema en integrarse en espacios urbanos. Fachadas, tejados, farolas y terrazas de pisos altos... buscan la manera de llegar y establecerse. También en pequeñas zonas ajardinadas. Para ejemplo el recorrido que tuvo que hacer del Río el viernes: pasó por Navia, Torrecedeira o Coruxo.

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En muchos casos los técnicos deben filtrar avisos erróneos. No todos los nidos detectados están activos ni pertenecen a velutinas, especialmente en los primeros meses del año. «Si nos dicen que tienen forma de balón suelen ser del año pasado y si ven muchos ejemplares juntos son abejas», dice el experto.