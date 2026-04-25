El vehículo ecológico crece en Vigo, aunque con timidez: su uso sigue a la cola de España pese a que la ciudad es referente en su fabricación

En casa del herrero, cuchillo de palo. Un refrán que define a la perfección la paradoja de que Vigo, con una factoría referente en la fabricación de vehículos ecológicos como es Stellantis, sea entre las ciudades más pobladas de España la que menos tengan protagonismo este tipo de automóviles. Así se desprende de la actualización, con datos al cierre de 2025, de la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativa al parque móvil de todos los ayuntamientos españoles, que reflejan que los vehículos con etiqueta ECO o Cero representan apenas el 6,1% del total, que asciende a más de 214.000 unidades. Solo Córdoba presenta un registro más bajo entre los 20 municipios del Estado con más vecinos.

Aunque la evolución dista mucho de la conseguida por otras urbes, sí es cierto que esta modalidad de vehículos ha ido en ascenso en los últimos años, puesto que según los datos de la DGT de la serie histórica, aquellos que cuentan con el distintivo ECO o Cero se han sextuplicado desde el año 2019, cuando el organismo dependiente del Ministerio del Interior anotaba en Vigo casi 2.400, mientras que al cierre del año pasado la cifra se situaba en más de 13.100.

El 6,1% de vehículos con estos distintivos en Vigo contrasta especialmente con el dato de Madrid, que lidera el ranking estatal con casi uno de cada cinco vehículos de su parque móvil con el calificativo de ecológico, muy por delante de Barcelona y L'Hospitalet, ambas urbes por encima del 10%. En Galicia, mientras, la segunda ciudad más poblada como es A Coruña alcanzaba al cierre del pasado año un porcentaje del 7,8%, con casi 12.000 automóviles con estas etiquetas dentro de un parque móvil de algo más de 142.000 unidades.

La transición hacia unos vehículos menos contaminantes no es cuestión baladí con la proliferación de las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y que deberían entrar en funcionamiento en Vigo a lo largo de este año, una vez que el Concello apruebe la ordenanza que las regulará después de la aprobación el pasado mes de diciembre del proyecto. Los primeros damnificados serán aquellos conductores de vehículos sin distintivo medioambiental. Según la DGT, hay más de 62.000 unidades en esta situación, lo que representa casi tres de cada diez del parque móvil.

El parque móvil de Vigo / Hugo Barreiro

En una segunda fase, las limitaciones entrarían en vigor para aquellos vehículos con etiqueta B (gasolina matriculados antes de 2006 y diésel anteriores a 2014), que representan en estos momentos prácticamente el mismo porcentaje que aquellos sin distintivo mientras que, en la fase 3 la entrada en las zonas de bajas emisiones estaría vetada para los de etiqueta C (gasolina posteriores a 2006 y diésel posterior a 2015), de los que hay contabilizados casi 80.000 vehículos, más de un 37%.

Los datos del parque móvil a nivel municipal reflejan también que los vigueses continúan estando muy apegados al coche particular, puesto que la proporción de turismos en función de la población es una de las más elevadas entre las principales ciudades españolas, al haber prácticamente un turismo por cada dos habitantes al estar registrados 147.446. Aquí, se nota también la necesidad de ir rejuveneciendo el parque móvil, porque la antigüedad media de los coches supera los 13 años, cuando la mayoría de grandes municipios la tienen por debajo de esa cifra.

Los vehículos de dos ruedas tienen también un protagonismo importante en las calles viguesas, con la DGT contabilizando ya 34.355 motocicletas y 9.375 ciclomotores, mientras que las furgonetas están también en un continuo ascenso propiciado por el incremento del comercio electrónico y la necesidad de cada vez más repartidores. Tráfico contabiliza ya más de 9.700, por encima de los ciclomotores. Los camiones, por su parte, se quedan en 8.888 unidades. En cuanto al sistema de propulsión, los datos indican que la mayoría de los vehículos son de gasolina (11.435), mientras que hay 98.444 que necesitan diésel para circular. En cuanto al censo de conductores, este se sitúa en 180.512, un 60% de la población total.