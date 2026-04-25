Renfe presume en Europa de los vagones que retiró en 2020 de España y estrena su tercera ruta internacional, aunque ninguna desde Galicia

La falta de material rodante —locomotoras, coches, vagones...— ha sido el principal escollo para que Renfe ofreciera más frecuencias en Galicia y el resto de España durante los últimos años. La ausencia de nuevos contratos de compra durante el Gobierno de Rajoy, que solamente licitó y adjudicó los famosos Avril, no compensó la jubilación de decenas de unidades que superan las cuatro décadas de servicio. No ha sido hasta ahora cuando el Ministerio de Transportes ha anunciado nuevos contratos para el AVE que se suman a los ya en marcha para Cercanías y Media Distancia.

Paralelamente se le ha buscado una salida más o menos digna a lo que aquí no servía. Hasta 51 coches Arco que utilizaba en el Intercity entre Vigo y Euskadi fueron malvendidos a Portugal por 1,65 millones de euros, siendo utilizados por Comboios en su ruta estrella del Intercidades a Lisboa. Sin embargo, otros que ya no veremos nunca por las vías peninsulares siguen bajo el mando de Renfe. El jueves 23 de abril se presentó el tren con el que Leo Express, filial de la operadora pública española, conectará desde la próxima semana Praga y Bratislava.

En ellos se utilizarán los coches Talgo VI retirados en 2020 con excusa de la pandemia y su antigüedad, quedando sin uso hasta el pasado verano. En el mes de agosto se anunció que serían alquilados a la citada sociedad para sus nuevas conexiones en Centroeuropa. En total, tres ramas de trece coches con capacidad de 354 viajeros por tren.

Uno de los motivos por los que Renfe dejó de emplear estos vagones es por un cambio en su política de operativa abandonando el material remolcado. En las últimas décadas se han priorizado los automotores con una cabeza tractora en cada extremo y un número indeformable de coches en su interior. Una solución más cómoda en cuanto a costes y maniobras, pero que impide adaptar la oferta a la demanda añadiendo o retirando piezas en cada servicio.

En diciembre de 2024 circuló el último tren de este tipo entre Madrid y Algeciras, situación que contrasta con los ferrocarriles suizos, franceses, holandeses o belgas. Los Talgo VI fueron utilizados en Galicia entre 2008 y 2012 para aprovechar la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Medina del Campo. También en algunos nocturnos combinándose con los Talgo IV fabricados con anterioridad. En el resto de España también cubrieron el Corredor Mediterráneo o las rutas a Huelva y Logroño.

Tercera ruta internacional

La que conectará las capitales de República Checa y Eslovaquia será la tercera ruta internacional del Grupo Renfe, aunque curiosamente ninguna es a Portugal pese a su cercanía. Desde el pasado 7 de abril el Tren Celta entre Vigo y Oporto es asumido en solitario por Comboios de Portugal hasta Valença. Las únicas conexiones por lo tanto son con Francia, donde ha desechado sus planes de expansión. Allí viajan en las rutas Madrid-Marsella y Barcelona-Lyon.