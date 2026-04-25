Más recursos para la protección contra incendios en los montes de Vigo: la Xunta se alía con los comuneros para formar a desempleados en el cuidado medioambiental

La protección de los montes vigueses ante los incendios forestales constituye una de las principales preocupaciones de la Mancomunidad de Montes de Vigo y de las administraciones y, con este contexto, la Xunta dará el próximo lunes un importante paso para incorporar más recursos a esta batalla. El Consello de Gobermo aprobará el primero de una serie de convenios en el marco de un modelo piloto de gestión de los programas mixtos de formación y empleo que apuesta por la colaboración público-privada para ajustar la formación de manera específica a las necesidades del territorio, un proyecto impulsado por la Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración.

Este primer acuerdo será rubricado con la Mancomunidad de Montes de Vigo, contemplando una aportación de las arcas autonómicas de 364.500 euros con el objetivo de desarrollar un programa orientado a la prevención y a la recuperación de terrenos afectados por los incendios en los montes periurbanos de Vigo. La propuesta que será validada este lunes pretende beneficiar a 15 personas desempleadas con una acción de nueve meses de duración en la que se mezclará la formación teórica con la actividad eminentemente práctica sobre el terreno, que supondrá un 65% del total del itinerario. El objetivo es reforzar las competencias del alumnado participante para conseguir que, a la conclusión del programa, estén perfectamente capacitados para realizar un trabajo efectivo en los montes vigueses, lo que redundará también en una mejor capacitación para su inserción laboral definitiva en materia medioambiental.

En este sentido, el convenio que firmarán ambas partes fija como objetivo específico que la Mancomunidad de Montes de Vigo consiga que al menos el 20% de los participantes en el programa de empleo formalicen, en un plazo máximo de dos meses, un contrato de trabajo de al menos tres meses de duración a jornada completa en ocupaciones relacionadas con las materias impartidas. Los comuneros percibirán un incentivo de 1.500 euros por cada alumno que consiga un empleo, en un proceso en el cual deben tener asesoramiento para ponerles en contacto con posibles empresas interesadas en mano de obra, aunque también deberá informárseles de las posibilidades de emprender en solitario.

La Mancomunidad de Montes deberá implementar una formación distribuida en 385 horas formativas que arrancará previsiblemente en el mes de mayo. En un total de cinco bloques, se abordarán las particularidades y seguridad laboral en los montes periurbanos, la gestión de la biomasa y prevención de incendios en estas zonas, operaciones de vigilancia y extinción de incendios entre zonas urbanas y forestales y el mantenimiento de espacios de uso social y conservación ambiental.

Para poder acceder al programa, los interesados deberán contar con ciertas competencias previas, siendo la Mancomunidad de Montes la que realizará la selección definitiva de los participantes mediante un procedimiento diseñado en colaboración con el Servizo Público de Emprego de Galicia. «Beneficiaranse tanto as persoas participantes como o territorio no que actúan, que precisa destes perfís profesionais para executar os traballos necesarios de cara á prevención e recuperación de terreos afectados polos lumes, considerados de interese xeral e social», destacan desde fuentes del Gobierno gallego.

Con este nuevo proyecto, la Mancomunidad de Montes de Vigo dan un paso más en la protección de las 1.606 hectáreas de las que son titulares. Como avanzó FARO esta semana y con el objetivo de involucrar a todos los actores sociales están avanzando en la puesta en marcha de una fundación que permita captar financiación de empresas privadas para atender las necesidades de los montes vigueses y redoblar la apuesta por la prevención. La cantidad que el presidente de los comuneros, Uxío González, entiende necesaria para un correcto mantenimiento asciende a 1,5 millones.