El Puerto de Vigo apunta a otro salto en cruceros tras batir su techo en 2025

El Puerto de Vigo quiere consolidar el récord en cruceros alcanzado en 2025 y convertir ese crecimiento en una nueva norma. La Autoridad Portuaria sitúa en 2027 el siguiente gran horizonte, con la vista puesta en 150 escalas y 350.000 pasajeros, después de cerrar el último ejercicio completo con las mejores cifras de la última década.

La evolución reciente del tráfico de pasajeros refleja un cambio de dimensión. 2023 se cerró con 96 escalas y 223.754 pasajeros. Un año después, 2024 bajó a 86 escalas y 211.193 cruceristas, pero 2025 marcó un punto de inflexión al elevar el balance hasta 124 escalas y 306.033 pasajeros, un salto que sitúa al puerto vigués en máximos recientes.

El organismo presidido por Carlos Botana, al frente de la institución desde julio de 2023, vincula esta progresión a la estrategia de internacionalización desplegada en los últimos años. En concreto, subraya la participación del Puerto de Vigo en la feria Seatrade Cruise Global de Miami en las ediciones de 2024, 2025 y 2026, un escaparate clave para ganar presencia en la agenda de las grandes navieras.

Esa línea comercial es la que, según la propia Autoridad Portuaria, permite sostener las previsiones para los próximos ejercicios. Para 2026, el puerto espera alcanzar alrededor de 130 escalas y recibir en torno a 310.000 pasajeros, mientras que para 2027 sitúa el listón todavía más arriba, con la previsión de superar las 140 escalas y el objetivo de llegar a 150 y a 350.000 cruceristas.

La lectura que hace el Puerto es clara: el negocio de cruceros se ha convertido en una de las grandes palancas de proyección exterior y dinamización económica de la ciudad. La institución enmarca este crecimiento en su apuesta por reforzar el papel de Vigo como enclave de referencia en el Atlántico y como pieza destacada dentro de la llamada economía azul.

Más allá del mensaje institucional, los números revelan una tendencia evidente: Vigo ha pasado en apenas dos años de moverse por debajo del centenar de escalas a plantearse un techo de 150. El reto ahora será convertir esa expectativa en realidad y sostener en el tiempo un crecimiento que no solo afecta al puerto, sino también al comercio, la hostelería y la imagen internacional de la ciudad.

Tasa turística

A la vista de las previsiones para 2026 y 2027, no parece que la futura tasa turística haya tenido, por ahora, un impacto negativo en la programación de escalas en Vigo. De hecho, la Autoridad Portuaria mantiene para este año unas cifras similares a las del récord de 2025 y confía en volver a crecer en 2027, pese a que había mostrado una oposición frontal al recargo para cruceristas y había advertido de que podía restar competitividad al puerto.

En todo caso, la ordenanza aprobada por el Concello prevé su entrada en vigor en octubre, pero aplaza la aplicación de la tasa a los pasajeros de crucero hasta el 1 de julio de 2027, lo que también ayuda a explicar que, por el momento, no se aprecie un frenazo en las previsiones.