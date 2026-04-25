El PP alerta de que Vigo tiene en riesgo otros 750.000 euros de fondos europeos

La presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, alerta de que el Concello de Vigo tiene en riesgo 750.000 euros de fondos europeos concedidos para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística de Bouzas, que cuenta con un presupuesto total de dos millones. La popular culpa de la situación a la «incompetencia» del alcalde, Abel Caballero, tras conocer que la junta de gobierno local dio cuenta de que la licitación del proyecto para la mejora paisajística y ambiental de la villa quedó desierta.

«La reforma tendrá que seguir esperando y el retraso nos puede salir muy caro», alerta Luisa Sánchez, recordando también que en Bouzas hay problemas para la conclusión de la humanización de la rúa do Pazo, lo que preocupa a la líder del PP vigués en vísperas de la celebración de A Brincadeira. Para Luisa Sánchez, si ambos proyectos están paralizados es «por la incapacidad de este gobierno municipal para hacer las cosas a tiempo y bien, como ha ocurrido en tantos proyectos en los que hemos tenido que devolver la subvención como la reforma del mercado de Teis o los parques infantiles de Torrecedeira y O Berbés».