Nuevas convocatorias de subvenciones en el Concello de Vigo para instalar ascensores en viviendas e iluminar fachadas

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad en el parque residencial de Vigo y potenciar el valor de edificios históricos, el Concello de Vigo activará en las próximas semanas nuevas convocatorias de las líneas de subvenciones para la instalación de ascensores en viviendas y la iluminación de inmuebles. Así se desprende de la relación de asuntos incluidos en el orden del día del próximo Consello de la Gerencia de Urbanismo, en la que se dará cuenta de la incoación de los procedimientos para activar las convocatorias correspondientes al curso 2026-2027.

En el caso de los apoyos económicos para la instalación o renovación de ascensores, el programa lleva en vigor desde hace una década y, según consta en la propuesta que se abordará el próximo martes, se han concedido hasta el cierre del año pasado ayudas por importe de 216.000 euros para acometer cerca de un centenar de proyectos. Será la Oficina Municipal de Vivenda e Solo de la Gerencia de Urbanismo la que se encargará de tramitar las solicitudes una vez se disponga de las bases y estas sean aprobadas.

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Por otro lado, para dar respuesta a las indicaciones recogidas en los distintos planes de protección de ámbitos como el Ensanche, Casco Vello y Bouzas, el Concello activa los trámites administrativos para conceder ayudas a proyectos que busquen realzar las fachadas de edificios catalogados.