Fórmula Kit, un concesionario a escala en Vigo con más de 30 años de historia

Un escaparate repleto de maquetas de coches a escala en la Rúa Regueiro atrapa la atención de una multitud de curiosos desde hace más de tres décadas. Se trata de Fórmula Kit, una pequeña tienda que ahora porta el apellido ‘by XPM’ tras ser adquirida por esta firma. Al frente del establecimiento se encuentra Caroline Aparisi, la tercera generación empresarial tras dos traspasos. «Eso de que el coleccionismo se está muriendo no considero que sea verdad; al contrario, estamos en nuestro mejor momento», relata a FARO.

Fórmula Kit arrancó en 1994 de la mano de Fran Alonso. En 2014, experimentó el primer cambio de propiedad con la llegada de Miguel Pereira; y en 2024, Groupe XPM cogió el volante. Esta firma familiar de origen francés nació durante el confinamiento por la pandemia de covid. «Nos vimos sin empleo, como mucha gente, y surgió trabajar de algo que está presente en nuestra familia desde que somos nosotras chiquititas —Caroline y su hermana Carmen—, porque nuestro padre coleccionaba y él nos enseñó», explica la propia Aparisi. «¿Por qué no hacer de esta pasión que tenemos por el motor nuestra forma de vida?», se preguntaron.

Fran Alonso, el fundador de Fórmula Kit, en una imagen de archivo de octubre del 2012. / JORGE SANTOMÉ

Fue entonces cuando XPM, que heredó su nombre de la matriz central en Francia (Expomotor), comenzó en 2020 a vender maquetas de coleccionismo en internet por toda Europa y, un año más tarde, a través de ferias, algunas de ellas en Vigo.

Con el transcurso del tiempo y a raíz de esta última vía, se les ocurrió dar el paso hacia la tienda física, y escogieron la ciudad olívica. «Por los eventos que hacíamos en el Ifevi a través de Eventos Motor, nuestra zona preferida era Vigo; teníamos un cariño y un vínculo muy especial con los clientes de aquí y alrededores y con los del norte de Portugal», especifica Caroline.

«Hay gente que acude aquí de memoria»

En ese preciso momento, allá por el 2024, la anterior propiedad de Fórmula Kit contactó con XPM. «Tenían en mente cerrar y tuvimos que plantearnos si abrir un nuevo proyecto o seguir otro que históricamente es muy relevante para la ciudad de Vigo. Hay gente que acude de memoria: "Vine hace 15-20 años con mi hijo y yo sabía que era por aquí…"», abunda.

«En el peor momento de las tiendas físicas de coleccionismo, nos lanzamos»

Es por ello que actualmente ni se plantean migrar hacia otro lugar: «Nos encantaría estar en un local más grande, esto se nos queda pequeño, pero cuando entra gente por la puerta y te dice ese tipo de cosas… Es su sitio. Tenemos clientes que vienen incluso desde Madrid a hacernos una visita, eso te llena el corazón».

Decidieron entonces afincarse en el emblemático comercio de la Rúa Regueiro y una mujer, Caroline, se puso al frente. «Nos lanzamos a la aventura, muy a pesar de muchos que nos dijeron que estábamos como cabras (risas). En el peor momento de las tiendas físicas de coleccionismo, nos lanzamos», remarca. Nacida en Francia, con 5 años su familia se vino a España, y con 15, a Galicia, lo que significó para la joven «un amor a primera vista». Sus padres regresaron al país galo en 2010, pero ella no fue capaz: «Es lo que tiene la morriña».

Juan Carlos y Caroline, en la tienda Fórmula Kit by XPM, en la Rúa Regueiro, calle perpendicular a la Gran Vía. / Pedro Mina

Aparisi confiesa que, antaño, ni ella ni su hermana recibían el respeto que merecían en los eventos a los que asistían, un extremo que a día de hoy se ha ido diluyendo. «Hemos conseguido sacar adelante tanto el punto físico como la web, somos un equipo brutal de dos personas fijas en tienda —ella y Juan Carlos— y otras dos que refuerzan en el almacén de España; estoy muy feliz», detalla.

Fórmula Kit vende actualmente «de todo», desde maquetas de turismos, camiones, coches de Fórmula 1 y rali hasta modelos de cohetes de la NASA. Tampoco faltan piezas de un clásico como el slot, más conocido popularmente como scalextric. De esta última categoría, Caroline reconoce falta de stock debido a la guerra en Irán.

Vehículo Benz Patent-Motorwagen, de 1886, en miniatura. / Edgar Melchor

Recientemente, salió de la tienda la réplica a escala del coche más antiguo que atesoraba el local, el Benz Patent-Motorwagen, de 1886, catalogado como el primer automóvil de la historia con un motor de combustión interna.

«Una cartera de clientes jóvenes muy muy amplia»

«Contamos con la ventaja de ser jóvenes para el público joven y, además, hemos crecido con ese coleccionismo, con lo que nos hemos adaptado bastante bien. Aunque se cree que esto es una cosa de adultos, de gente mayor, de nostalgia, realmente nosotros tenemos una cartera de clientes jóvenes muy muy amplia tanto de Vigo como de fuera», subraya la dueña del establecimiento.

En las épocas precisamente del comienzo de las temporadas de Fórmula 1 y de ralis, el ajetreo en el negocio de la Rúa Regueiro es mayor, al igual que en Navidades, verano y Semana Santa, con un turismo creciente en la urbe más poblada de Galicia.

Otro repunte se vive en períodos de comuniones y bodas. «Estamos muy orgullosos de decir que va a haber muchos coches de Fórmula Kit llevando las arras este año. El que es amante del motor, vamos, hasta el altar», finaliza entre risas Caroline, inmersa estos días en la cita viguesa por excelencia del sector, la Galiexpo Motor Show.