Galiexpo Motorshow estrena la Jornada profesional de Automoción con el director general de la FIA

En Galiexpo Motorshow hay espacio para el ocio y el disfrute, pero también para el análisis y la reflexión. Esta décimoctava edición del mayor escaparate del motor del noroeste peninsular estrenó este sábado la I Jornada profesional de la Automoción, promovidas por el Consorcio de Zona Franca. El protagonista fue Alberto Villarreal, director general de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que acaparó toda la atención de los presentes.

Durante su charla, Villareal abordó las funciones de una federación que, más allá del mundo de la competición, engloba otros ámbitos, como la movilidad sostenible y la seguridad. «La gente tiene que saber que nuestro trabajo abarca desde el glamour de una carrera de Fórmula 1 hasta la aportación de soluciones para la mejora de la movilidad en un pueblo perdido de cualquier país de África», subrayó.

«Desde el fondo de mi corazón se me hace difícil soportar esa cifra de 1,2 millones de fallecidos al año en accidente de tráfico; cifra que desde la FIA luchamos por conseguir reducir», aseveró el máximo responsable de la federación.

Así se vivió la I Jornada profesional de la Automoción en Galiexpo / José Lores

Junto a él estuvieron la directora general de la Zona Franca en Vigo, Inés González, así como el máximo responsable del grupo Recalvi, Chema Rodríguez, muy vinculado al mundo de la competición, por su equipo Recalvi Team y por su faceta de coleccionista apasionado en la F1 y cuyo proyecto de fundación-museo podría trasladarse a los bajos del reformado estadio de Balaídos.

Además, se presentó el dispositivo SVT Salcotech, capaz de medir la presión, la temperatura y el desgaste de los neumáticos. Un desarrollo de cuatro años de ingeniería made in Vigo y que cuenta con patente en 48 países.

Parrilla infantil

Un total de 80 niños disfrutarán este fin de semana del programa «Xogade coas motos», promovido por la Xunta de Galicia y que va a dar opción a jóvenes de hasta 15 años de aprender a manejarse con motocicletas, de la mano de especialistas.

En el exterior, este sábado, se pudo disfrutar de una concentración de motos y otra de superdeportivos provenientes de Portugal.

En el interior, el protagonismo se lo llevó el espectáculo de drift.