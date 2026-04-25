La fundación Princesa de Girona «pesca» en la UVigo

Diez estudiantes de la Universidade de Vigo han sido seleccionados este curso para participar en el programa Generación talento, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona, cuyos presidentes de honor son el propio rey Felipe VI y la princesa Leonor, orientada a mejorar la empleabilidad juvenil y facilitar la transición al mercado laboral. La elección de este reducido grupo, con perfiles formativos diversos, marca el arranque de la implicación directa de la UVigo en un proyecto de ámbito estatal centrado en el desarrollo profesional de jóvenes universitarios, a la vez que pone en valor su excelente trayectoria académica.

Los alumnos seleccionados se incorporarán progresivamente a un itinerario formativo que combina mentorías personalizadas, formación en competencias clave y participación en encuentros con empresas.

El programa ofrece dos recorridos posibles: uno enfocado a la orientación profesional, con sesiones de mentoría y sprints formativos online, y otro centrado en el desarrollo competencial, que añade formación específica y experiencias prácticas en entornos empresariales. En ambos casos, los participantes tendrán acceso a foros de talento y eventos vinculados al ecosistema innovador.

La participación en Generación talento permitirá además a estos diez estudiantes reconocer créditos académicos por las actividades realizadas, en el marco de las acciones impulsadas por el Vicerrectorado de Estudiantado y Empleabilidad.

La selección de este grupo coincide con la firma del convenio entre la Universidade de Vigo y la Fundación Princesa de Girona, presentada en un acto celebrado en el campus vigués. La alianza sitúa a la UVigo como la segunda universidad gallega en integrarse en esta red, junto a la Universidade da Coruña, y refuerza su estrategia de conexión con iniciativas que promueven la inserción laboral de sus estudiantes.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Para los diez alumnos seleccionados en Vigo, supone una oportunidad de acceder a recursos, contactos y experiencias que buscan marcar la diferencia en un contexto laboral cada vez más exigente. Contarán con la implicación de más de cuarenta empresas, que contribuyen al impulso de competencias clave y facilitan herramientas para la adaptación de los jóvenes al nuevo entorno laboral. Además, dispone de más de 1.500 mentores procedentes de algunas de las principales compañías del país.

La fundación Princesa de Girona es un referente a nivel nacional en el impulso del talento joven con programas innovadores que promueven el crecimiento personal y profesional de los alumnos, mejorando sus oportunidades y maximizando su potencial. Asimismo, como ha sucedido ahora en la UVigo, identifica y acompaña a jóvenes con talento para que se conviertan en referentes y preparándolos también para las necesidades reales de las empresas.

Mesa redonda

En el acto donde se oficializó la selección de los alumnos de la UVigo que participarán en el programa de talento de la fundación Princesa de Girona, se celebró una mesa redonda en la que se reflexionó sobre emprendimiento, empleabilidad, toma de decisiones y la construcción de una trayectoria profesional propia, con el objetivo de inspirar a los jóvenes universitarios asistentes y fomentar una mentalidad emprendedora basada en experiencias reales y cercanas.