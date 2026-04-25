Enfado mayúsculo en el Concello de Vigo contra Alfonso Rueda por no promocionar la ciudad en China: «Debe ser que no somos Galicia»

En la agenda del viaje oficial del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a China, figuraba un acto con operadores turísticos del gigante asiático para exhibir el potencial turístico de Galicia, una jornada que se centró en destacar especialmente el próximo Xacobeo 27, el Camino de Santiago y enclaves como la Muralla de Lugo o la Torre de Hércules. Esto ha sentado especialmente mal en el Concello de Vigo, cuyo alcalde, Abel Caballero, arremetió este sábado contra Rueda por no incluir a Vigo entre los destinos promocionados en China.

«Debe ser que Vigo no es Galicia», ironiza Caballero tras conocer el contenido de la reunión mantenida por el presidente de la Xunta, al que acusó una vez más de mostrar interés por la ciudad olívica «únicamente para recaudar dinero y llevárselo a otros sitios». Así, el regidor vigués recordó que la urbe olívica es la primera potencia turística de la Comunidad y citó fenómenos como el de la Navidad.

«Pero es que no tenemos solamente eso, también eventos tan importantes que podía haber citado como las de patrimonio cultural, opciones medioambientales. Pero es que Vigo no apareció en el discurso de promoción ante los operadores chinos, solo habló de A Coruña, Lugo y Santiago. Una muestra más de que no quiere promocionar y atender esta ciudad, siempre ignorándola. Estamos ante un nuevo desplante», concluye Abel Caballero.