Doce horas leyendo la Biblia a las puertas de la Concatedral de Vigo: «Queremos darle valor al libro»

La plaza de la Concatedral, en pleno corazón de Vigo, se convirtió durante todo este sábado en un escenario improvisado de lectura de un solo libro, la Biblia, suscitando la curiosidad de los vecinos y visitantes que aprovechando el buen tiempo y el fin de semana paseaban por la zona. A las puertas del templo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una comunidad cristiana que en Vigo conforman unas 150 personas, organizó un inusual evento que consistió en un maratón de doce horas (desde las 10:00 a las 22:00 horas) recitando una buena parte del libro más leído y vendido de la historia, una experiencia en la que se involucraron especialmente los miembros de esta comunidad, pero que según relata el pastor de la misma, Loris Bizzarro, consiguió que una decena de personas que pasaban por allí se animasen también a leer algún versículo.

«Aprovechando que se celebró el Día del Libro esta semana, queríamos darle valor a la Biblia porque tal vez la lectura pueda hacer reflexionar a la gente sobre frases que, a menudo, se citan sin entender bien el contexto», explica el pastor, de origen siciliano y que explica que este tipo de actividades son muy habituales en su tierra, con jornadas maratonianas que llegan a durar todo un día. Aunque desde la Iglesia Adventista establecieron un orden de lectura, especialmente centrado en el Nuevo Testamento, se fue flexible con aquellas peticiones interesadas en alguna parte específica de la Biblia. También participó en la inauguración de la jornada el concejal Ángel Rivas.