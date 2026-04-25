El Concello de Vigo garantiza otros cinco millones anuales hasta 2030 para reforzar el mantenimiento de calles y espacios públicos

La junta de gobierno local de Vigo celebrada este viernes desbloqueó tres expedientes del área de infraestructuras para reforzar la inversión del Concello y garantizar una correcta conservación de la ciudad. Por un lado, destaca la luz verde a la licitación de un contrato plurianual de mantenimiento dotado con cinco millones anuales hasta 2030 que se destinarán a la reparación y mantenimiento de calles, arreglos en esculturas, estatuas y elementos ornamentales, reconstrucción de muros dañados por temporales, aglomerado de camino, saneamiento de pavimentos con daños graves, actuaciones que requieran urgencia por daños provocados por la meteorología, incendios u otras circunstancias, mantenimiento de los elementos del Vigo Vertical o la vigilancia del estado de las vías mediante la monitorización de la información a través de un vehículo conectado.

Mientras, el gobierno municipal dio un paso necesario para licitar próximamente la mejora integral de la grada del campo principal de A Madroa, en la que se prevé una inversión de 725.000 euros que permitirá sustituir la cubierta, rehabilitar la estructura, impermeabilizar el edificio, mejorar la accesibilidad con aseos adaptados y un ascensor y reordenar la planta baja. El plazo de ejecución de los trabajos desde su inicio será de cuatro meses.

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La última actuación desbloqueada en la junta de gobierno fue la aprobación del proyecto de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento de la rúa Cesáreo Vázquez, obra que permitirá arrancar la humanización integral de este vial, pendiente todavía de la firma de un convenio al precisarse la expropiación de terrenos privados. Para empezar a mejorar la calle, el Concello ha optado por acelerar todo lo que tiene que ver con los servicios básicos y, en paralelo, seguir avanzando en el resto de trámites que permitirán acometer una inversión superior a los 4,3 millones de euros.