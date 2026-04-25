¿Cómo afecta la avispa asiática a Vigo?
Galicia registra una tasa de fallecimientos por anafilaxia superior a la media nacional debido a las picaduras
Vigo es una de las ciudades con mayor presencia de avispa asiática de España. Los 1.088 nidos retirados contrastan, por ejemplo, con los 2.400 de toda la provincia de Ourense. Prefieren las zonas de costa. En el área metropolitana también se realizaron cientos de intervenciones. Destaca Salvaterra de Miño con 345 o Redondela y O Porriño, con 256 cada una. En Salceda de Caselas fueron 217 y el resto de concellos superan el centenar.
A esta zona las avispas asiáticas llegaron en 2012, primero a los concellos de A Guarda y O Rosal. Aunque su picadura no debería ser letal, las muertes por anafilaxia no son un caso aislado. De hecho, la incidencia en Galicia es significativamente superior a la media nacional (se estima en 2,2 fallecimientos por millón de habitantes frente al 0,08 nacional). En 2025 hubo tres casos. Con todo, si ocurre se debe mantener la calma, hacer una limpieza de la zona y aplicar frío. Si la reacción alérgica es grave hay que llamar al 112.
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