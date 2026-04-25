Abel Caballero, sobre el nuevo retraso del AVE Vigo-Oporto a 2039: «Era sabido, Rueda nos debe una disculpa»

Las manifestaciones realizadas por Eduardo Piares, máximo responsable de Estrategia, Planificación y Control de Infraestructuras de Portugal, el equivalente a Adif, en las que planeaba ya un horizonte de entre 2036 y 2039 para el AVE entre Vigo y Oporto han servido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para retomar sus críticas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por el acto organizado hace unos meses en la ciudad olívica y por una reunión con el regidor de Oporto tras las que urgía al Gobierno central acelerar las obras hasta la Raia para acabar en 2032.

«Ahora el Adif portugués nos dice que tardarán entre 10 y 15 años y yo digo, por lo menos, porque era sabido que la prioridad de Portugal es el Oporto-Lisboa y no tienen ni un solo kilómetro construido de alta velocidad. Por eso, yo le planteo al señor Rueda que dijo entusiastamente que Portugal estaría listo en 2030 que pida disculpas por decir falsedades, le debe otra disculpa a Vigo», señaló visiblemente molesto Abel Caballero.

En esta línea, el regidor vigués insistió en que la «gran prioridad» en estos momentos debe ser la línea directa de alta velocidad a Madrid por Cerdedo para hacer en viaje en dos horas y media, «algo a lo que el PP de Aznar, Rajoy y Feijóo dijeron siempre y no queriendo despistarnos con que la prioridad debía ser Oporto, pero ya se vio que para Portugal no», concluyó Caballero su alegato.