Vigo se prepara para un fin de semana primaveral, con sol, nubes altas y máximas de hasta 25 grados
La ciudad y buena parte de su área metropolitana vivirán este sábado 25 y domingo 26 de abril dos jornadas de tiempo estable, con ambiente cálido para la época y sin señales relevantes de lluvia
Vigo afronta un fin de semana de marcado sabor primaveral. La previsión apunta a dos jornadas estables, con predominio del sol, presencia de algunas nubes altas y temperaturas máximas que se moverán en el entorno de los 24 o 25 grados en la ciudad durante el sábado y el domingo. Las mínimas quedarán entre los 12 y los 13 grados, por lo que el ambiente será fresco a primera hora, pero claramente más templado en las horas centrales del día.
El sábado 25 se espera una jornada soleada o parcialmente nubosa en Vigo, con tiempo cálido y agradable. El domingo 26 mantendrá una línea muy similar, con sol filtrado por nubosidad alta y temperaturas prácticamente sin cambios, en torno a los 25 grados de máxima.
En el área metropolitana, el panorama será también favorable para planes al aire libre. Nigrán compartirá valores muy parecidos a los de Vigo, con máximas de 24 a 25 grados, mientras que Baiona tendrá un ambiente algo más suave, con máximas previstas de unos 21 grados y brisa durante la tarde del sábado. En Cangas, las temperaturas podrán subir hasta los 25 grados el sábado y el domingo.
En O Porriño, máxima de 28 grados
La diferencia más notable se dará hacia el interior. En O Porriño, la previsión eleva las máximas hasta los 28 grados tanto el sábado como el domingo, mientras que en Mos los termómetros se quedarán en valores más moderados, entre los 22 y los 24 grados.
Así, la comarca encara un fin de semana propicio para playas, paseos y terrazas, aunque con la recomendación de llevar alguna prenda ligera para las primeras y últimas horas del día. La estabilidad prevista contrasta con la mayor inestabilidad anunciada para otros puntos de la Península, donde podrían registrarse lluvias de barro y episodios de calima durante el fin de semana.
De cara al comienzo de semana, los termómetros en la ciudad olívica experimentarán un ligero ascenso en la parte más alta del mercurio, con máximas que alcanzarán los 27 grados.
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