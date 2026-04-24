Vigo se prepara para un fin de semana primaveral, con sol, nubes altas y máximas de hasta 25 grados

Vigo afronta un fin de semana de marcado sabor primaveral. La previsión apunta a dos jornadas estables, con predominio del sol, presencia de algunas nubes altas y temperaturas máximas que se moverán en el entorno de los 24 o 25 grados en la ciudad durante el sábado y el domingo. Las mínimas quedarán entre los 12 y los 13 grados, por lo que el ambiente será fresco a primera hora, pero claramente más templado en las horas centrales del día.

El sábado 25 se espera una jornada soleada o parcialmente nubosa en Vigo, con tiempo cálido y agradable. El domingo 26 mantendrá una línea muy similar, con sol filtrado por nubosidad alta y temperaturas prácticamente sin cambios, en torno a los 25 grados de máxima.

Samil, en la tarde de este viernes. / Jose Lores

En el área metropolitana, el panorama será también favorable para planes al aire libre. Nigrán compartirá valores muy parecidos a los de Vigo, con máximas de 24 a 25 grados, mientras que Baiona tendrá un ambiente algo más suave, con máximas previstas de unos 21 grados y brisa durante la tarde del sábado. En Cangas, las temperaturas podrán subir hasta los 25 grados el sábado y el domingo.

Previsiones de temperaturas de Meteogalicia para Vigo, estos días. / Meteogalicia

En O Porriño, máxima de 28 grados

La diferencia más notable se dará hacia el interior. En O Porriño, la previsión eleva las máximas hasta los 28 grados tanto el sábado como el domingo, mientras que en Mos los termómetros se quedarán en valores más moderados, entre los 22 y los 24 grados.

Así, la comarca encara un fin de semana propicio para playas, paseos y terrazas, aunque con la recomendación de llevar alguna prenda ligera para las primeras y últimas horas del día. La estabilidad prevista contrasta con la mayor inestabilidad anunciada para otros puntos de la Península, donde podrían registrarse lluvias de barro y episodios de calima durante el fin de semana.

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De cara al comienzo de semana, los termómetros en la ciudad olívica experimentarán un ligero ascenso en la parte más alta del mercurio, con máximas que alcanzarán los 27 grados.