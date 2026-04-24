Vigo activa nuevas restricciones de tráfico durante tres días en el principal acceso al concello

La reforma y construcción de rampas mecánicas en el principal acceso al ayuntamiento de Vigo sumará nuevas restricciones de tráfico la próxima semana. Desde el lunes 27 de abril, y durante tres días, la empresa Civis Global procederá al asfaltado de la calle, con lo que la circulación quedará limitada, incluso para acceder al parking municipal.

Según ha anunciado la Concejalía de Tráfico de Vigo, este lunes arrancan los trabajos de aglomerado desde el número 2 del Paseo de Granada, con lo que durante los trabajos no se podrá circular por la parte baja del vial. La zona alta, en el cruce con Camelias, se cerró a principios de marzo.

De hecho, el anuncio oficial señala que durante los tres días el acceso al parking de funcionarios del ayuntamiento tendrá que realizarse antes de las 09.00 horas, no pudiéndose abandonar hasta las franja de las 14.00 -15.00 horas.

Residentes

Sobre el acceso de residentes, Tráfico apunta que será exclusivo para garajes por calle Granada salida por Paseo de Granada sentido ascendente o por calle Placer en función del área que se esté asfaltando en cada momento durante esos tres días.

Alba Villar

Todo apunta a que una vez que quede asfaltado el Paseo de Granada, y aunque las obras de las rampas mecánicas no está previsto que se inauguren hasta verano, la circulación desde Camelias pueda reabrirse, dado que a principios de mayo se cumple el plazo de dos meses que la Concejalía de Tráfico anunció que se iba a cortar la circulación. Esta reapertura permitirá a los conductores llegar al parking de Praza do Rei, ir hacia Falperra o hacia Don Bosco sin tener que dar un rodeo por Camelias y Romil.