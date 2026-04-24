La VG-20 estrena desvíos por las obras del viaducto

La reforma del viaducto de Porto, en la VG-20, ha entrado en una nueva fase con la aplicación efectiva de desvíos y limitaciones de tráfico en uno de los puntos con mayor densidad de vehículos de la ciudad. Este paso elevado resulta clave para los desplazamientos hacia el Hospital Álvaro Cunqueiro, el parque tecnológico de Valadares y la conexión en sentido contrario hacia el área de Baiona.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había avanzado a comienzos de año que las obras obligarían a modificar la circulación durante gran parte de 2026. Los trabajos, adjudicados el pasado verano a la empresa viguesa Prace SA, contemplan el refuerzo de la estructura del viaducto y la renovación de sus sistemas de protección.

Aunque el anuncio de las restricciones se realizó con antelación, no ha sido hasta esta semana cuando los cambios han comenzado a notarse de forma visible sobre el terreno. La puesta en marcha del operativo ha sorprendido a numerosos conductores habituales de esta vía, que se han encontrado con carriles reorganizados y nuevas indicaciones en pleno recorrido.