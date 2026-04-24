Menos de un tercio de los mayores gallegos tienen el refuerzo del tétanos: ¿Cuándo toca ponerlo?

«El mejor tratamiento contra el tétanos es la prevención», enfatiza la internista María Alonso. La vacunación sistemática es lo que ha hecho caer los casos en picado. En Galicia, se vacuna a las embarazadas —inmunización prenatal— y, luego, se ponen cinco dosis en edad pediátrica —a los 2, 4 y 11 meses y a los 6 y 14 años—. La cobertura es muy alta. Roza el 100% a los 6 años y es del 93,2% a los 14, según datos del Ministerio de Sanidad. Pero se desploma en los mayores. Si completaron esta pauta, está indicado un recuerdo a los 65 , por la pérdida de inmunidad con la edad. Esta cobertura está por debajo del 30%.

Pueden administrarse dosis adicionales en adultos con profesionales de más riesgo de contacto con esta bacteria. En aquellos que nunca se hayan vacunado o no tengan todas las dosis, su especialista de referencia en Medicina de Familia valorará cómo completar la inmunización en base a las guías vigentes.

Los profesionales advierten de la corriente antivacunas y recuerdan el caso del chico de 17 ingresado muy grave en la UCI de un hospital de Cataluña por una infección de tétanos por las heridas de una caída

Pero, «aunque haya una vacunación correcta, cuando haya una herida que pueda haberse ensuciado con tierra, que es donde suele estar esta bacteria, y que penetre en el tejido, tiene que ser valorado», señala el doctor Santiago Trillo y añade que pueden recomendar un recuerdo de vacunación.