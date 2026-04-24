Menos de un tercio de los mayores gallegos tienen el refuerzo del tétanos: ¿Cuándo toca ponerlo?
La cobertura de vacunación roza el cien por cien a los 6 años y se mantiene al 93% a los 14
«El mejor tratamiento contra el tétanos es la prevención», enfatiza la internista María Alonso. La vacunación sistemática es lo que ha hecho caer los casos en picado. En Galicia, se vacuna a las embarazadas —inmunización prenatal— y, luego, se ponen cinco dosis en edad pediátrica —a los 2, 4 y 11 meses y a los 6 y 14 años—. La cobertura es muy alta. Roza el 100% a los 6 años y es del 93,2% a los 14, según datos del Ministerio de Sanidad. Pero se desploma en los mayores. Si completaron esta pauta, está indicado un recuerdo a los 65 , por la pérdida de inmunidad con la edad. Esta cobertura está por debajo del 30%.
Pueden administrarse dosis adicionales en adultos con profesionales de más riesgo de contacto con esta bacteria. En aquellos que nunca se hayan vacunado o no tengan todas las dosis, su especialista de referencia en Medicina de Familia valorará cómo completar la inmunización en base a las guías vigentes.
Los profesionales advierten de la corriente antivacunas y recuerdan el caso del chico de 17 ingresado muy grave en la UCI de un hospital de Cataluña por una infección de tétanos por las heridas de una caída
Pero, «aunque haya una vacunación correcta, cuando haya una herida que pueda haberse ensuciado con tierra, que es donde suele estar esta bacteria, y que penetre en el tejido, tiene que ser valorado», señala el doctor Santiago Trillo y añade que pueden recomendar un recuerdo de vacunación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»