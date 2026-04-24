SOS desde la rúa Illas Canarias de Vigo por el estado de la calle: «Llevan dos años sin hacernos caso»

Vecinos de la rúa Illas Canarias de Vigo, entre las calles Barcelona y Zamora, llevan tiempo desesperados por la falta de mantenimiento de las aceras y de parte del mobiliario urbano que adorna el vial, con varios tramos en los que las losetas llevan muchos meses levantadas agravándose la situación sin que operarios del Concello acudan a reparar los desperfectos. «Llevan dos años sin hacernos caso», destaca Adolfo Moredo, uno de los residentes de la zona que asegura haberse puesto en contacto con el consistorio en múltiples ocasiones para dar parte de la situación sin que hayan ofrecido una solución, más allá de alguna visita de técnicos para analizar las reclamaciones.

La situación es especialmente delicada a la altura del número 6 de la calle, donde la acera presenta un estado francamente mejorable con las losetas totalmente levantadas y suponiendo un riesgo para los peatones, explicando Moredo que ya han sufrido caídas dos personas mayores. La situación se agrava, explican los afectados, por una boca de riego de la que sale habitualmente agua y de un árbol con riesgo de caída al estar el alcorque con un mantenimiento muy deficiente. «Mi mujer llamó por primera vez en mayo del año pasado y después en otras dos ocasiones, pero nada», explica otro vecino de la zona.

Noticias relacionadas

Las intersecciones con Zamora y Barcelona también preocupan a los residentes, que señalan que las jardineras colocadas en las esquinas de las calles han sufrido importantes desperfectos, llegando incluso a desplazarse de sitio por algún golpe y sin que se hayan repuesto las plantas de la superficie. Por todo ello, confían en que el SOS que lanzan tenga su efecto y se acometan las reparaciones más urgentes para garantizar la seguridad de los vecinos después de mucho tiempo reclamándolas.