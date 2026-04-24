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Historia de la ciudad

Los restos arqueológicos en la rúa Laxe permitirán definir «con mucha precisión» la antigua muralla de Vigo

Los sondeos realizados para la reforma de la calle dejan al descubierto un tramo de un metro de longitud y 1,5 metros de ancho

Restos encontrados en los sondeos arqueológicos en la rúa Laxe.

Restos encontrados en los sondeos arqueológicos en la rúa Laxe.

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El proyecto de reforma de la rúa Laxe y los bajos comerciales de Carral ha permitido, gracias a la fase de catas arqueológicas ordenada por la Dirección Xeral de Patrimonio, sacar a relucir otro tramo de la antigua muralla defensiva de Vigo, en este caso de un metro de longitud y 1,5 metros de ancho, según explicó este viernes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, subrayando la oportunidad que esto supone para seguir poniendo en valor el pasado de la urbe, puesto que el hallazgo permitirá al Concello realizar una cartografía de toda la muralla.

«Nos va a permitir situar con mucha precisión donde estaba la muralla, tiene muchísimo interés», destacó Caballero, dejando claro que se seguirán todas las recomendaciones de los arqueólogos para el proceso, que busca dar continuidad a la ventana arqueológica abierta muy cerca del punto donde se encontraron los restos en la que ya se puede observar parte del antiguo entramado defensivo de la ciudad.

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Los sondeos realizados forman parte del proyecto aprobado por el Concello para poner en valor una de las puertas del Casco Vello vigués, que busca transformar un espacio degradado como son los bajos de la calle Carral y humanizar también la rúa Laxe para ofrecer más comodidades a los viandantes.

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