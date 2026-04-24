La red de puntos limpios de Vigo se amplía: pasa de 2 a casi 20 por su elevado uso

El Concello de Vigo, en colaboración con la empresa FCC, responsable de la gestión del servicio, ha puesto en marcha una ampliación de la red de puntos limpios de proximidad con el objetivo de reforzar la recogida separada de residuos y facilitar el reciclaje en la ciudad. El dispositivo alcanza ya un total de 19 ubicaciones en parroquias, barrios y el centro.

Hasta ahora, la ciudad contaba únicamente con dos puntos fijos de proximidad, situados en el número 125 de la avenida das Camelias (Praza da Independencia) y en el 30 de Martín Echegaray. Estos dos emplazamientos registraban una media anual superior a los 2.112 kilos de residuos recogidos, lo que ha servido como referencia para impulsar la ampliación del servicio.

A estos dos puntos, se suman ahora 17 nuevos. Se encuentran en las proximidades de las asociaciones de vecinos de Lavadores, Valladares, Beade (Coutada), Sárdoma-Miraflores y Emilio Crespo de Navia, así como en el Mercado do Calvario, la calle Ecuador (esquina Simón Bolívar), la plaza de Vialia, la Praza América y la rotonda de Gregorio Espino con la calle Estornino.

Punto limpio de la calle Ecuador. / Jose Lores

También se han instalado puntos en Rosalía de Castro 65 (esquina Miragaia), la avenida de Castrelos a la altura de la rotonda de Portanet, la rotonda del Centro Comercial Travesía de Vigo, la rotonda de Hispanidad con Pintor Colmeiro, la rotonda de la calle Redondela con Baiona, la avenida de Galicia a la altura del instituto de Teis y en Navia, junto al pabellón de deportes. Estos emplazamientos se reorganizarán en función del uso que registre cada uno.

El modelo de punto limpio de proximidad instalado permite el depósito de hasta 10 tipos de residuos, entre los que se incluyen cables y adaptadores, menaje de cocina como sartenes y porcelana, lámparas LED, tóneres, aerosoles, CD y DVD, cápsulas de café, pequeños aparatos como máquinas de afeitar, cargadores y batidoras, así como pilas, baterías y pequeña chatarra.

Puntos limpios móviles

Junto a esta red fija, el Concello mantiene en funcionamiento los puntos limpios móviles, con 12 localizaciones establecidas en distintos horarios a lo largo de todos los días del año, salvo festivos. Este servicio amplía la recogida a 24 tipos de residuos y se distribuye entre espacios como la Praza do Berbés y la Praza Eugenio Fadrique los lunes, la calle León con Urzáiz y Coia los martes, Velázquez Moreno con Progreso y Bouzas o Eduardo Cabello los miércoles y la plaza de abastos de Teis junto a Manuel de Castro 13-23 los jueves.

Los viernes, el punto móvil se sitúa en Subride y en la Plaza Elíptica con Fernando Conde, mientras que, los sábados, presta servicio en el Mercado das Travesas y en Teixugueiras. Con este conjunto de medidas, el Concello de Vigo refuerza la estrategia de proximidad en la gestión de residuos y amplía las opciones de reciclaje para la ciudadanía en colaboración con la empresa FCC, la concesionaria de este servicio.

La Organización de las Naciones Unidas indica que «los aparatos electrónicos, la ropa y otros artículos que compramos generan emisiones de carbono en cada eslabón de la cadena de producción, desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación y el transporte del producto al mercado». «Para proteger nuestro clima, compra menos cosas, compra de segunda mano, repara lo que puedas y recicla. Menos del 10 % se recicla y, una vez desechado el plástico, puede perdurar durante cientos de años. Habla y haz que otros se unan a la acción», añade.