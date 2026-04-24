El Puerto de Vigo lanza su plan estratégico hasta 2035 para «seguir creciendo» y potenciar la integración con la ciudad

Paso de gigante el que acaba de dar el Puerto de Vigo para sentar las bases de su estrategia hasta 2035. El Consejo de Administración portuaria aprobó este viernes la licitación de su plan estratégico, con el objetivo de que pueda estar elaborado a finales de este año y para el que se destinan 150.000 euros, tal y como informó el presidente del Puerto, Carlos Botana, tras la reunión. «Tenemos las ideas muy claras, hemos crecido y queremos seguir haciéndolo de una manera estable con unas líneas de actuación que están alineadas tanto con el marco de Puertos del Estado como la política portuaria de la Unión Europea, muy enfocadas a los tráficos, pero también a apoyar la reparación y construcción naval», destacó Botana.

El futuro plan estratégico, concebida como una herramienta «viva y que se revisará cada cuatro años», no tendrá en cuenta únicamente las instalaciones junto a la ría, sino que también abarcará proyectos clave como la Plisan y las conexiones por carretera y tren y pivotará sobre varios ejes como son sostenibilidad, innovación, economía azul y apoyo de todos los sectores. Otro punto fundamental que contendrá será cómo seguir potenciando la integración del Puerto en la ciudad para «seguir siendo amable con ella».

Los pliegos aprobados para la contratación del plan estratégico contemplan también que solo se podrán presentarse al concurso empresas con una amplia experiencia en la redacción de este tipo de documentos, que deberán contar con equipos multidisciplinares. Carlos Botana dejó claro, asimismo, que el «consenso» presidirá la elaboración de esta herramienta, escuchando muy atentamente al sector empresarial y a la federación de usuarios del Puerto.

Resultados

La reunión del Consejo de Administración sirvió también para dar cuenta de los últimos datos estadísticos conocidos esta semana sobre los tráficos portuarios, unos resultados valorados muy positivamente por Botana. «En un mes muy extraño por la situación geopolítica y el ciberataque, los datos son buenos, seguimos creciendo en mercancías y, sobre todo, en el tráfico de contenedores», apuntó el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, que también informó sobre su reciente visita a Estados Unidos para fortalecer a Vigo como escala de los grandes cruceros, poniendo en valor las 120 embarcaciones cerradas para este año y las más de 140 para el año que viene. En esta línea, Botana entiende que el Puerto «está consolidando Vigo y provincia como destino turístico muy atractivo».