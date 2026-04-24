El PP exige a Caballero que aclare si Aqualia asumirá el coste del traslado de los colectores de Balaídos

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha instado al alcalde, Abel Caballero, a aclarar el papel de la concesionaria Aqualia en el proyecto de traslado de los colectores del estadio de Balaídos, una actuación necesaria para la ampliación de la grada de Tribuna. Según ha señalado la líder de la oposición, el expediente aprobado hoy viernes por la junta de gobierno local recoge que el gasto se asumirá con cargo al plan de inversiones de la actual prórroga de la concesión de Aqualia, aunque, asegura, dicha actuación no figura en ese documento. Por ello, ha planteado dudas sobre si el coste de la obra se detraerá de las inversiones previstas en materia de saneamiento o si el Concello modificará las condiciones de la concesión para evitarlo.

Sánchez ha trasladado su «inquietud» ante la posibilidad de que una actuación vinculada a la ampliación del estadio sea financiada a través del recibo del agua, que pagan los usuarios. En este sentido, ha apuntado que los vigueses podrían asumir indirectamente una obra que no responde a mejoras del servicio de saneamiento, sino a necesidades derivadas del proyecto de reforma de Tribuna.

La dirigente popular también ha criticado que el Concello no ejecute directamente los trabajos, que, según indicó, asumiría la concesionaria. A su juicio, esta circunstancia evidencia dificultades en la tramitación administrativa del proyecto, si bien reconoció que esta vía podría permitir acortar los plazos en el contexto de la candidatura de la ciudad al Copa Mundial de la FIFA 2030.

En todo caso, Sánchez ha valorado que finalmente exista un proyecto para reubicar los colectores, después de meses de debate sobre esta actuación. No obstante, ha insistido en que el gobierno local no contaba con una planificación definida hasta ahora.

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Por último, la presidenta del PP vigués ha reiterado la necesidad de que el ejecutivo municipal diseñe una hoja de ruta para que Vigo pueda optar a ser sede del Mundial de 2030. En este sentido, ha reclamado una planificación “temporal y presupuestaria” que permita afrontar actuaciones como la ampliación de Balaídos, la habilitación de campos de entrenamiento o la mejora de infraestructuras como el aparcamiento, con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos por la organización del torneo.