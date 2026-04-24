Nuevo empujón a la transformación de la plaza de España de Vigo

Vigo continúa avanzando en uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos recogidos en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como es la semipeatonalización de la plaza de España. Para conseguirlo, uno de los pasos previos imprescindibles es la firma de los convenios con los promotores para cada uno de los ámbitos y, en este caso, el Consello de la Gerencia de Urbanismo aprobará definitivamente el próximo martes los acuerdos para las áreas comprendidas entre la plaza, Honduras y Puerto Rico tras no recibir alegaciones y poder así elevarlos a la junta de gobierno local, que debe dar el visto bueno definitivo.

«Estamos avanzando a mucha velocidad en el desarrollo urbanístico», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al dar cuenta del acuerdo que se adoptará la próxima semana. En este sentido, el regidor recordó que la metamorfosis de la plaza de España vendrá acompañada de «proyectos singulares de altísima calidad», por lo que los promotores de los distintos ámbitos deberán realizar un completo estudio de detalle para todos los espacios de uso público y para contar con edificaciones singulares, todo ello con el objetivo de convertir este enclave en un punto de encuentro para la ciudadanía.

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Cabral

En clave urbanística, el Concello dará también un paso clave el próximo martes para acometer una serie de expropiaciones en el núcleo de Becerreira, en la parroquia de Cabral, para construir allí un aparcamiento. Según explicó Caballero, el objetivo es disponer de unos 2.000 metros cuadrados para dotar a la zona de un equipamiento muy necesario para los vecinos y la asociación cultural. El proyecto de urbanización ya está muy avanzado.