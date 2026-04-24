Galiexpo Motorshow luce también bajo el sol en su mayoría de edad

Galiexpo MotorShow arrancó en la mañana de este viernes su décimo octava edición, en la que se ha puesto como meta superar los 25.000 visitantes de la pasada edición. Y, para ello, mostrará también su atractivo bajo la luz del sol, expandiendo el evento a los exteriores del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

La cita estuvo respaldada en su acto de inauguración por representantes de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra y Zona Franca, así como el Concello de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, ha subrayado la importancia que el evento tiene para la ciudad. «Galiexpo es muchas cosas, es pasión y un sueño; un sueño porque aquí se van a ver coches que no vemos habitualmente por la calle», resaltó el regidor municipal.

En su discurso, Caballero puso énfasis en el peso de la ciudad dentro del sector del motor. «Galiexpo tiene raíces en Vigo y por eso, como otros eventos, crece de forma especial», se enorgulleció. Incidió en que Vigo «destaca siempre en lo que hacemos, pero cuando se trata del motor es de forma irrepetible e inigualable».

También se pronunció en términos similares la directora general de Zona Franca, Inés González, que destacó la vinculación de este organismo con un sector de tanta trascendencia para la ciudad.

Inauguración de la cita. / Alba Villar

Por su parte, la directora de deportes de la Deputación de Pontevedra, Xisela Aranda, quiso confirmar el apoyo del ente provincial al evento. «Dinamiza y da visibilidad, por eso queremos estar aquí como una presencia activa», defendió.

Joaquín Portabales, portavoz de Galiexpo MotorShow, quiso agradecer el apoyo de todas las instituciones para «poder llevar adelante un año un evento que año a año sigue creciendo». También tuvo palabras para los patrocinadores a los que reconoció todo lo que han aportado para que la feria llega a su mayoría de edad. Son Recalvi, Grupo ABC, Cimalab, Grupo Radio Vigo y Grupo Martíns.

Programa

Galiexpo Motorshow, en el que participan cien empresas de distintos países, se prolonga lo largo de tres días. En este escaparate de 50.000 metros cuadrados convivirán superdeportivos, clásicos, motos, furgo-camper, novedades del mundo de la preparación y del motorsport, además de un programa paralelo con fuerte tirón para el gran público.

Un espectáculo de Drift hará vibrar a miles de aficionados en las gradas del pabellón 2, con derrapajes controlados y maniobras extremas a cargo de pilotos especializados. A ello se sumarán concentraciones de coches y motos, una zona de virtual gaming, música, presentaciones y propuestas específicas para las familias, entre ellas una ludoteca gratuita.

El evento mantendrá además su perfil accesible para el público infantil, con entrada gratuita para menores de 7 años y tarifas reducidas para los de hasta 12.