La familia de Déborah insiste en que la Guardia Civil investigue su muerte

La familia de Déborah Fernández-Cervera, la joven viguesa hallada muerta en una cuneta en O Rosal en el año 2002, ha presentado un recurso a la providencia del Juzgado de Instrucción n⁰2 de Tui que rechazaba tener competencias para designar que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional la que lleve la investigación, que es la que la asumió hasta el día de hoy.

En cambio, el juez de Tui abogaba porque sean ambos cuerpos los que «colaboren» en las próximas pesquisas.

Este recurso llega unos días antes de que el próximo 30 de abril se cumplan 24 años de la desaparición y muerte de la joven viguesa. Un caso criminal sin resolver que conmocionó a toda la comunidad. En 2024, tras la reapertura del caso en 2019, se archivó judicialmente el procedimiento, de cuya investigación policial se encargó la Policía Nacional.

La familia de Déborah Fernández-Cervera insiste en que se descubra la verdad, por eso solicitaron que la UCO se encargue del caso: «Creemos, con firmeza, que este caso necesita una nueva mirada, mentes limpias y una investigación real, desde el principio. Porque hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad».

Una investigación «lamentable»

Los abogados de la familia de la joven afirman que es «evidente» que la investigación de la Policía Nacional, excepto en el período 2008-2010, fue «lamentable». Y basan su nueva petición en que por demarcación y por el hecho de que la investigación judicial la llevó un juzgado de Tui, las pesquisas policiales deberían haber recaído en la Guardia Civil.

«Lo cierto es que era la Guardia Civil quien tenía que haberse encargado de la investigación de este asesinato. Lo señalamos en varios escritos, pero por parte de Fiscalía y juezas instructoras se empeñaron en que siguiera este grupo policial (en referencia al grupo especializado de Madrid de la Policía Nacional) cuyo nivel de éxitos de investigación es ínfimo. Bien porque no sepan, porque no tengan medios o por otros motivos que se nos escapan. A la par, de modo reiterado, vemos que la Guardia Civil, por medio de la UCO, ha desentrañado con éxito asesinatos cometidos en los últimos años que estaban sin resolver. Nadie duda que es un cuerpo mejor preparado, en donde se sigue el criterio de mérito y capacidad, y no el de enchufe por parte del político de turno», esgrime el equipo legal en el escrito dirigido al juzgado.